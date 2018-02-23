به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در نخستین نماز جمعه اسفندماه ۹۶ به میزبانی مصلای امام خمینی (ره) سمنان ضمن بیان اینکه حوادث خیابان پاسداران که به شهادت تعدادی از نیروهای ناجا و بسیج منجر شد، محکوم است، تاکید کرد: مردم در کشور امنیت میخواهند، آنهم امنیتی که ما به خاطر آن در منطقه و دنیا نمونه هستیم، لیکن باید گفت در این راه، هیچ مماشاتی با اخلالگران که حوادثی از قبیل موضوعات خیابان پاسداران را پیش می آورد، نباید کرد.
وی افزود: همه می دانند که در حادثه خیابان پاسداران عدهای که ادعای عرفان داشتند با اغتشاشگری نیروهای پلیس را مورد ضرب و شتم و حتی به شهادت رساندند و لذا باید گفت ریشه این اغتشاشات در دست بیگانگانی مانند آمریکا است.
برجام برای ملت سودی نداشت
امام جمعه سمنان با اشاره به غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، تاکید کرد: در موضوع برجام به ما ثابت شد آمریکا بدعهدی میکند و لذا با تاکید بر این مقوله که یک مومن نباید بگذارد از یک سوراخ دو بار گزیده شود، باید گفت آنهایی که خواستار نزدیک شدن به آمریکا هستند و به دشمنان غربی ما اعتماد دارند، در زمره مرتجعان محسوب میشوند.
آیت الله شاهچراغی در ادامه چند آفت را برای انقلاب اسلامی نام برد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز هفته گذشته به مواردی اشاره کردند که از آنها میتوان به آفتهای انقلاب تعبیر کرد که یکی از آنها بازگشت به عقب و یا ارتجاع است که برخی فکر میکنند باید به زمان پهلوی بازگردیم.
وی افزود: برجام چهره آمریکا را ثابت کرد اما در داخل برخی به دنبال بیان دستاوردهای برجام هستند که درباره آنها باید گفت این مقوله نه تنها برای ملت سودی نداشت بلکه استخوانی لای زخم ما نیز شد.
دستاندازی به بیت المال انقلاب اسلامی را تهدید میکند
عضو خبرگان رهبری کاخنشینی، دستاندازی به بیت المال، عدم شفافیت، فاصله گرفتن مسئولان از مستمندان و ... را از دیگر آفتهایی نام برد که انقلاب اسلامی را تهدید میکند.
آیت الله شاهچراغی تاکید داشت: اگر این موضوعات در کشور عادی شود یا بهنوعی قبح آنها بریزد نمی توانیم انتظار داشته باشیم که پرچم انقلاب به دست مبارک صاحب اصلیاش، یعنی حضرت ولی عصر(عج) برسد.
