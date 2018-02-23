به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: مردم در صحنه‌های مختلف حضوری گسترده دارند و در روز ۲۲ بهمن نیز شاهد حضور گسترده و پرشور مردم بودیم.

وی با بیان اینکه مردم از همه توان برای دفاع از این نظام و دستاوردهایی آن استفاده می‌کنند، اضافه کرد: تحریم‌ها، تهدیدها و ناکارآمدی برخی مسئولان عامل برخی از مشکلات در جامعه است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه مردم این مشکلات را به پای انقلاب نمی‌نویسند، تصریح کرد: پیشرفت‌های بسیار خوبی در طول دوران انقلاب اسلامی حاصل شده است ولی هنوز به وضعیت ایده‌ال نرسیده‌ایم و توان و قابلیت نظام بیش از اینها است.

وی با اشاره به اینکه توسعه و پیشرفت جامعه نیازمند اجرای عدالت است خاطرنشان کرد: یکی از ارکان نظام اسلامی برخورد با بی عدالتی و فساد در هر شخص، موقعیت، مقام و لباس است که باید بدون چشم‌پوشی انجام شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه مردم با وجود تحمل مشکلات و کمبودها تحمل بی‌عدالتی و فساد را ندارد افزود: توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و سرلوحه قرار دادن آن در سیاست‌ها و برنامه‌ها یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه نسخه نجات بخش مشکلات جامعه عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی است، بیان کرد: برجام، تجربه تلخی برای مسئولان مذاکره کننده بود و شاهد افزایش تحریم‌ها و مشکلات هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه باید به ظرفیت‌های داخلی به خوبی توجه شود، اضافه کرد: اقتصاد ایران در وابستگی به دیگر کشورها شکننده می‌شود و باید با نگاه به داخل در عرصه اقتصادی عمل شود.