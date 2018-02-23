دشمن می خواهد فرهنگ غرب را جایگزین فرهنگ اسلامی در کشور کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین جعفر محسن زاده در خطبه های نماز جمعه این هفته نظرآباد، با اشاره به روز امور تربیتی و جایگاه آن در جامعه، اظهار کرد: این ستاد به منظور حفظ و نهادینه کردن ارزش های اسلامی در آموزش و پرورش تشکیل شده است.

امام جمعه نظرآباد در ادامه با بیان اینکه روز امور تربیتی جایگاه ویژه ای در کشور دارد، عنوان کرد: سند ۲۰۳۰ با اهداف و عملکرد ستاد امور تربیتی آموزش و پرورش مغایرت دارد زیرا این سند خواهان برهم زدن اعتقادات دانش آموزان و نهادینه کردن فرهنگ غربی در جامعه است.

وی با بیان اینکه کشور های غربی در این سند خواستار نهادینه کردن ارزش های لیبرالیستی و سکولاریستی در نظام تعلیم و تربیتی کشور جمهوری اسلامی هستند، تا از این طریق بتوانند دانش آموزان را به هرزه پویی وادارند، عنوان کرد: دشمنان اسلام می دانند که جامعه معتقد ایرانی در مقابل تحرکات دشمنان علیه کشور ایستادگی می کنند به همین منظور با تهاجمات فرهنگی می خواهند فرهنگ غرب را جایگزین فرهنگ اسلامی در کشور کنند.

وی یکی از مهمترین دلایل استکبار ستیزی و مقابله با نظام سلطه در کشور را وجود ایمان راسخ و بهره گیری از رهنمود های رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و گفت: آنها با هدف تضعیف اعتقاد جامعه ایرانی و تغییر ذائقه دانش آموزان می خواهند استکبار پذیری و کوتاه آمدن در مقابل ظلم را در کشور ترویج کنند.

امام جمعه نظرآباد در بخش دیگری با اشاره به اغتشاشات اخیر در تهران، خاطرنشان کرد: برخی افراد که می توان از آنها به عنوان منافقان داخلی نام برد، در این اغتشاشات به دنبال راه های غلط بودند که نا آرامی ها را افزایش دهند.

وی افزود: این افراد به دنبال تفرقه اندازی و خشونت در جامعه هستند و می خواهند با ایجاد اغتشاش و نا امنی در کشور، اهداف منافقان را دنبال کنند.

حجت الاسلام محسن زاده با بیان اینکه مهم ترین هدف دشمنان اسلام برهم زدن امنیت کشور است، تصریح کرد: تا زمانی که رهبری آگاه و مردمی دانا در کشور جمهوری اسلامی هستند، هیچکس نمی تواند اقدامی علیه کشور انجام دهد.

وی بیان کرد: ملت ایران هیچگاه با ظلم مدارا نمی کنند و همچنان پای آرمان های امام خمینی (ره) و اهداف انقلاب ایستادگی می کنند.