پیکر ۳ شهید بحرینی جبهه مقاومت اسلامی در قم تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه شهید از شهدای بحرینی جبهه مقاومت اسلامی که در روزهای اخیر به شهادت رسیدند پس از اقامه نماز جمعه قم بر روی دوش نمازگزاران جمعه قم تشییع شد.

نماز بر پیکر این شهدای جبهه مقاومت در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها اقامه شد و پس از آن از حرم مطهر تا میدان شهدای قم تشییع شدند.

اقشار مختلف مردم انقلابی قم، طلاب و علمای بحرینی مقیم قم و خانواده‌های معظم شهدای مدافع حرم نیز در این مراسم حضور داشتند.

در تشییع شهدای جبهه مقاومت شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر آل سعود و آل خلیفه طنین انداز شد.

تصاویر این شهدا به همراه تصاویری از شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان در بند بحرین نیز در دستان تشییع کنندگان به چشم می‌خورد.

این سه شهید پس از تشییع از میدان شهدا به سمت آرامستان بهشت معصومه قم انتقال داده شدند تا در قطعه شهدای مقاومت خاکسپاری شوند.

گفتنی است پیکرهای این جوانان بحرینی که در قضیه‌های سیاسی تحت تعقیب حکومت بحرین بوده‌اند پس از آنکه در آب‌های بین المللی خلیج فارس و در نزدیکی به آبهای ایران مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند طی روزهای گذشته با موج دریا به آب‌های بوشهر رسیده و کشف شدند.

