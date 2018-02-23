تردیدی در ارتباط دشمنان با عاملان جنایت خیابان پاسداران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا مدرسی در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با اشاره به اینکه دشمنان از ابزارهای مختلف برای نا امید و مایوس کردن مردم از انقلاب و نظام اسلامی استفاده می کنند، اظهار داشت: دشمن همه تلاش خود را به کار گرفته تا در زمانهای حساس، مسیر انقلاب را تغییر دهد.

وی عنوان کرد: دشمن برای رسیدن به اهداف خود حتی از نفوذ در بین افراد و جایگاه های حساس و تاثیرگذار نیز دریغ نمی کند و دستگیری جاسوسان طی مدت اخیر نیز گواهی بر همین ادعاست.

عضو فقهای شورای نگهبان یادآور شد: جاسوسی که توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد، با برخی مسئولان نشست و برخاست و مراوده داشت و به طور قطع خوش بینی مسئولان در چنین شرایطی، ضربه های مهلکی به نظام اسلامی وارد خواهد کرد.

مدرسی بر لزوم هوشیاری و آگاهی کامل مردم و مسئولان در مواجهه با دشمنان تاکید کرد و افزود: برای استفاده از توانمندی و تخصص دیگران، الزاماً نباید آنها را وارد مراکز حساس تصمیم گیری کرد.

امام جمعه موقت یزد تصریح کرد: هیچکس مخالفتی با بهره گیری از توان و علم دیگر کشورها ندارد اما این امر با محرم دانستن آنها یا قرار دادن اسرار در اختیار آنها منافات دارد.

وی با اشاره به برخی دشمنی ها و توطئه های دشمنان که همه نشأت گرفته از خشم آنها از موفقیت های نظام اسلامی است، خاطرنشان کرد: گرچه دشمن از هیچ عداوت و فتنه انگیزی دریغ نکرده اما می بینیم که انقلاب همچنان با اقتدار به مسیر خود ادامه می‌دهد.

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث خیابان پاسداران تهران اظهار داشت: هیچ تردیدی وجود ندارد که عاملان این جنایت با بدخواهان منطقه ای و دشمنان ما در ارتباط بوده اند.

وی افزود: از طرفی در مواجه با افراد قلیلی که دست به چنین اقدامات جنایت‌کارانه‌ای می‌زنند باید هوشیارانه عمل کرد و این اقدامات نباید با واکنش‌های اشتباه همراه باشد زیرا دشمن به دنبال ایجاد تفرقه و چنددستگی در کشور است.

مدرسی با اشاره به اینکه برخی با ساده نگری چنین جنایاتی را اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌دانند و مانع برخورد قاطع نیروهای امنیتی می‌شوند، اظهار داشت: با کسانی که با اسلحه جنایت و شورش می‌کنند و امنیت و آرامش جامعه را بر هم می‌زنند باید مقتدرانه برخورد کرد و همه باید بدانیم که دشمن به دنبال بر هم زدن امنیت کشور است.