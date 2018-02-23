صنعت گردشگری در سیستان همچنان دچار ضعف و رکود است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر کیخا در خطبه های نماز جمعه این هفته زابل که در مصلای المهدی(عج) این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: انقلاب اسلامی بستری بهتر برای بندگی کردن برای ما فراهم ساخت و با برافراشتن پرچم توحید محیطی مناسب برای بندگی ملات ایران آماده کرد و باعث شد که حکومت طاغوت از بین برود و حکومت الهی در این کشوربر پا شود.

وی افزود: نتیجه انقلاب اسلامی برپایی حکومتی بر پایه اصول اسلام ناب بود که این نظام اسلامی به ما هویتی تازه بخشید و این همان چیزی است که استکبار جهانی را می ترساند و امروز تمامی معادلات جهان را بر هم زده و یک تئوری و دکترین تازه و کامل را به جهانیان معرفی کرده است.

وی با اشاره به اینکه استکبار جهانی همواره به دنبال ضربه زدن به این نظام و انقلاب است، ادامه داد: دشمنان به دنبال این هستند که این اسلامی را که تمام مسلمانان را در کنار هم جمع می کند از بین ببرد و اسلام آمریکایی را به جایگزین آن کنند.

امام جمعه زابل گفت: از همین رو با حربه های مختلف از جمله جنگ سخت، جنگ نرم، ترور و ایجاد فتنه و آشوب توسط جیره خواران و مزدوران داخلی به دنبال ضربه زدن به این نظام و انقلاب هستند که نمونه اش همین اغتشاشات چند روز پیش و شهادت جمعی از فرزندان برومند این کشور بود.

وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: برخی از مشکلات کشور با مدیریت صحیح و توجه به توان داخلی و ظرفیت های درون کشور قابل حل است که راه حلش همان اقتصاد مقاومتی و اطمینان به جوانان است.

وی با تاکید بر لزوم اطمینان به جوانان تصریح کرد: قطعا جوان دانشمندی که بهترین پهپادها و موشک های بالستیک را طراحی و تولید می کند، می تواند صنعت خودرو و هواپیما را هم به بهترین وجه ارتقا بدهد.

کیخا بیان داشت: برای پیشرفت کشور باید جوانان مان را باور کنیم و مدیران لایق را بر سرکار بیاوریم و در این مسیر به توان جوانان اطمینان شود زیرا اینها از رویش های انقلاب اسلامی هستند.

وی با تأکید بر اینکه چرا صنعت توریست و گردشگری منطقه سیستان با داشتن آثار باستانی خیره کننده ای مانند شهر سوخته، قلعه رستم، دهانه غلامان و کوه خواجه ضعیف است، تصریح کرد: قطعا مشکل از سمت اداره کل میراث فرهنگی استان سیستان و بلوچستان است.

وی با اشاره به اینکه چرا به این موضوعات رسیدگی نمی شود، بیان داشت: مجموعه استانداری سیستان و بلوچستان باید بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشد و اگر در اداره ای و یا نهادی مدیران ناکارآمد هستند، چاره ای اندیشیده شود.

امام جمعه زابل افزود: به راستی در چند سال اخیر و بعد از اینکه «شهر سوخته» ثبت جهانی شد چه تحولی در بحث گردشگری منطقه سیستان ایجاد شده با وجود اینکه در این حوزه می توان به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد کرد.

وی ادامه داد: وقتی کارشناسان می گویند که در دل همین تالاب هامون می توان با احیاء «هامونک ها» و مدیریت صحیح و کار عملی هم گردشگر جذب کرد و هم شغل ایجاد نمود چرا مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان مورد بازخواست قرار نمی گیرد.

وی با اشاره به اینکه مدیران باید صدای مردم را بشنوند، خاطرنشان کرد: اینگونه مدیران اگر کار بلد هستند چرا تحولی در زمینه فعالیتشان ایجاد نمی شود و اگر کار بلد نیستند هم اشتباه می کنند که این سمت ها را قبول می کنند.

کیخا با اشاره به اینکه ما در دوران جنگ با مدیران جوان و با کمترین امکانات کمر استکبار را شکستیم، اظهارداشت: بعضی از میز و صندلی های ما دلتنگ مدیران بسیجی و پرتلاش هستند که بیایند و تحولی در کارها ایجاد کنند و شبانه روز کار کنند و کار جهادی انجام دهند و به اتاق خود بسنده نکنند و وارد محیط کار شوند.

وی در بخش دیگری از سخنانش یکی از مسائل مهم اخیر را موضوع تقسیم استان عنوان کرد و گفت: باید این موضوع جدی تر برسسی شود زیرا هر کدام از طرفین موافق و مخالف ادله ای دارند.

وی افزود: بنده شخصا نظری نمی دهم، نه نفیاً و نه اثباتاً زیرا شاید به عللی دیگر طرح این مساله فعلا به صلاح نباشد، خصوصاً بعد از اینکه نمایندگان مجلس استان نیز با همدیگر اختلاف شان را ابراز کردند.

امام جمعه زابل ادامه داد: اما سوال بنده این است که چرا طرح تقسیم استان پهناور سیستان و بلوچستان مطرح می‌شود، به نظر بنده موضوع نحوه مدیریت در این استان است که این موضوع تقسیم را ایجاد کرده است.

وی گفت: آنهایی که موافق تقسیم هستند، معتقدند با تقسیم استان بهتر می‌شود استان را مدیریت کرد و به توزیع ناعادلانه امکانات در استان معترض هستند، چه بسا مقوله و علت اصلی همین مورد هم باشد.

وی با تاکید بر اینکه توزیع عادلانه امکانات باید در کل استان دیده شود، خاطرنشان کرد: اینها مباحثی است که باید درست شود و گرنه استان سیستان و بلوچستان به فرموده رهبر عزیزمان نمونه کامل وحدت شیعه و سنی برای تمام ایران و جهان است.