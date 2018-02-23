خط هوایی شاهرود-مشهد بازگشایی شد/ پرواز امید برفراز شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، راه‌اندازی مجدد خط هوایی شاهرود-مشهد در این زمستان خبری این روزهای کشور و در روزگاری که نام صنعت هوایی مدام در چاله‌های هوایی اخبار و رویدادها پیش می‌راند، گرمایی در دل مردم شهرستان شاهرود و استان سمنان ایجاد کرد، گرمای امیدبخشی که باعث شد در فصل سرد و ابری شاهرود صدها زن و مرد عاشق را با هزینه شخصی به این فرودگاه بکشاند.

در فرودگاه شاهرود امروز همه‌چیز متفاوت است جمعیت آن‌قدر آمده که می‌تواند یک هواپیمای غول‌آسای ایرباس ای ۳۸۰ را پر کند و دلیل این‌همه اشتیاق آن است که مردم شاهرود حاصل ۲۵ سال حمایت‌های بی‌دریغشان را از این فرودگاه مشاهده می‌کنند، امروز در این فرودگاه تنها یک هواپیمای مسافربری نیست که شاهرود را به مقصد مشهد الرضا ترک می‌کند امروز دل‌های هزاران شاهرودی است که در اینجا حضور دارد.

نتیجه همت مردم

بهترین وصف برای این اشتیاق مردم در سخنان نماینده‌شان در مجلس نهفته است آنجا که حسینی شاهرودی می‌گوید: مردم شاهرود این فرودگاه را ۲۵سال پیش تاکنون بدون ریالی هزینه دولتی و فقط با پول خودشان ساخته‌اند هرگاه خشتی بر روی خشت این فرودگاه گذاشته می‌شد این مردم بودند که در میدان حاضر می‌شدند و امروز که نخستین پرواز بعد از سال‌ها به مشهد می‌رود، امید در دل مردم از لابلای روزهای تلخ گذشته می‌روید.

حسینی شاهرودی همچنین می‌گوید: مردم شاهرود سابقه کارهای بزرگ بدون حضور دولت رادارند آنجا که دانشگاه صنعتی، کارخانه سیمان و چندین زیرساخت دیگر را خودشان بدون کمک دولتی و چشم‌انتظاری از مرکز استان و پایتخت ساختند و این نشان می‌دهد چه مردم عاشق این دیار هستند.

فروش همه بلیت‌ها در چند ساعت

امروز در میان این هیاهوی مردم قرار است هواپیمای نیم سبک پسابرجامی و ساخت مشترک کشورهای فرانسه و ایتالیا از شرکت ایران ایر ۷۲ مسافر را به مشهد مقدس ببرد آغاز راهی بزرگ برای فرودگاهی که در کنار پروازهای تهران، پرواز به عتبات عالیات، مکه، کیش و همچنین فرودگاه کار گو در صادرات تولیدات کشاورزی و صنعتی را نیز در سر می‌پروراند.

رئیس فرودگاه شاهرود اما بابیان اینکه همه زیرساخت‌های پروازهای مسافربری در این فرودگاه آمده است، گفت: طول باند مناسب، ساختمان ترمینال، سوخت‌رسانی، ایمنی و آتش‌نشانی و ده‌ها مورد فنی دیگر در این فرودگاه تحت یک مجموعه واحد وجود دارد.

مرتضی حمیدپور بیان کرد: پرواز شاهرود-مشهد با نوع هواپیمای جدید ساخت اروپا با ۶۶ تا ۷۸ مسافر گنجایش و برد مسافتی یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در زمره بهترین هواپیماهای خطوط هوایی است که توانسته جایگزین ام دی ۸۵ و فوکر ۱۰۰ شود که خوشبختانه این هواپیما در شاهرود نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد که خوشبختانه در نخستین سفر به مشهد نیز تمام بلیت‌های آن فروش رفته است.

این هواپیمای مسافربری امروز شاهرود را در حالی به مقصد مشهد ترک کرد که دل‌های بسیاری مردم را با خود به پابوس امام هشتم(ع) برد دل‌هایی که امیدوارتر از گذشته نسبت به تحقق مرز هوایی این فرودگاه نیز امیدوارند.