آسیب کم آبی به ۸۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایلام

سید محمد تراب میری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به این که کاهش بارندگی در سال ۹۶ را داشتیم، اما با وجود بارندگی های اخیر به دلیل نامناسب بودن پراکنش باران در مناطق مختلف استان به ۸۲ هزار هکتار کشت دیم آسیب رسانده است.

وی افزود: هر چند بارندگی های اخیر مناسب بوده است اما به علت تاخیر در بارش ها ۴۰ درصد سطح زیر کشت محصولات دیم استان آسیب دیدند.

میری با اشاره به این که افزایش بارش ها در اسفندماه برای محصولات دیم در شهرهای ایلام، چرداول، ایوان، سیروان و ملکشاهی مناسب است، تصریح کرد: در شهرهای دهلران، مهران، آبدانان، دره شهر خسارت های کشاورزی جبران ناپذیر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام اضافه کرد: سالانه یک میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در استان تولید می شود که پیش بینی می شود امسال ۲۲۰ هزار تن محصول گندم در ۱۳۷ هزار هکتار زمین آبی و دیم استان برداشت شود.