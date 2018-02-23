۴ اسفند ۱۳۹۶، ۲۰:۵۸

فرمانده انتظامی آزادشهر:

عامل تیراندازی در آزادشهر دستگیر شد

آزادشهر- فرمانده انتظامی آزادشهر از دستگیری عامل تیراندازی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا اصلانی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران از دستگیری عامل تیراندازی در یکی از روستاهای آزادشهر خبر داد و اظهار کرد: با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر مراجعه فردی از اهالی روستای « ازدارتپه» به بیمارستان حضرت معصومه آزادشهر به دلیل جراحت ناشی از تیرخوردگی، ماموران کلانتری برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در تحقیقات مشخص شد طرفین درگیری از قبل با یکدیگر اختلاف داشتند و در نهایت محل اختفای عامل اصلی تیراندازی توسط ماموران نیروی انتظامی شناسایی و این فرد دستگیر شد.

اصلانی ادامه داد: در جریان این تیراندازی یک جوان مجروح شده که به بیمارستان منتقل و  حال عمومی وی رضایت بخش است.

