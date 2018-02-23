عامل تیراندازی در آزادشهر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا اصلانی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران از دستگیری عامل تیراندازی در یکی از روستاهای آزادشهر خبر داد و اظهار کرد: با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر مراجعه فردی از اهالی روستای « ازدارتپه» به بیمارستان حضرت معصومه آزادشهر به دلیل جراحت ناشی از تیرخوردگی، ماموران کلانتری برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در تحقیقات مشخص شد طرفین درگیری از قبل با یکدیگر اختلاف داشتند و در نهایت محل اختفای عامل اصلی تیراندازی توسط ماموران نیروی انتظامی شناسایی و این فرد دستگیر شد.

اصلانی ادامه داد: در جریان این تیراندازی یک جوان مجروح شده که به بیمارستان منتقل و حال عمومی وی رضایت بخش است.