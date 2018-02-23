اقتدار و عزت ایران اسلامی مرهون شهدا و رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود ۱۰ شهید عملیات غرور آفرین کربلای ۵ و سالروز شهادت موسی طاهرخانی، محمد هادی بازیار و علی رحمانی با حضور گسترده مردم عصر جمعه در مسجد حجتی تاکستان برگزار شد.

در این مراسم سرهنگ پاسدار هاشم آذربایجانی فرمانده تیپ ۸۲ صاحب الامر با گرامیداشت یاد شهدا اظهارداشت: امروز باید قدردان انقلاب اسلامی باشیم که این عزت و اقتدار را به لطف خون شهدا نصیب کشور کرده است.

وی گفت: یکی از سران کشور مصر با مقایسه وضعیت کشورش با ایران گفته ما و جمهوری اسلامی در۳۰ سال پیش در یک سطح روابط بین الملل قرار داشتیم اما مصر گزینه سازش با غرب را انتخاب کرد و ایران راه مقابله را برگزید.

آذربایچانی تصریح کرد: بگفته این مسئول مصری، کشور آمریکا سالانه ۴ میلیارد دلار به آنها کمک بلاعوض داد ولی ایران در مقابل امریکا ایستاد و نتیجه اش انقلاب، جنگ های داخلی، دفاع مقدس و تهاجم فرهنگی و تحریم شد ولی سرانجام امروز مصر به جایی رسیده که برای بدست آوردن یک لقمه نان معطل غرب است اما ایران از نظر نانو، پزشکی و دانش هسته ای در ردیف ۱۰ کشور برتر جهان است.

وی بیان کرد: ایران در ساخت موشک در ردیف ۴ کشور جهان است و در دقت نقطه زنی در موشک در ردیف اولین کشورهای جهان و این افتخار ارزشمند از همین مقاومت و ایستادگی ملت نشات گرفته است.

فرمانده تیپ ۸۲ صاحب الامر یادآورشد: امروز به واسطه اقتدار ایران در منطقه دشمن صهیونیستی وحشت کرده و در مرز اسرائیل با حزب اله لبنان دچار بحران است و این اوج اقتدار ایران اسلامی در سطح بین المللی است و اگر اسرائیل کوچکترین خطایی کند در مرز خودش با حزب الله تهدید می شود.

دشمنان شبهه افکنی می کنند

همرزم شهدای مدافع حرم در ادامه گفت: برخی در داخل شبهه افکنی می کنند که پول ایران به عربها داده می شود و اگر کمک به عراق و سوریه و صنایع نظامی نبود ایران گلستان می شد که در پاسخ باید اذعان کرد اگر حضور ما در سوریه نبود سرنوشت عراق را داشتیم و معلوم نبود چه بلایی بر سرمان می آوردند.

وی اضافه کرد: یک عده با شبهه افکنی به طور عمدی می خواهند دستاوردهای انقلاب را نادیده بگیرند و جلوی پیشرفت را بگیرند اما باید بدانند اگر امروز ما به عراق کمک می کنیم چون رژیم صدام سرنگون شده و ما و عراق و سوریه یک امت واحدیم که باید مقابل اسرائیل و آمریکا بایستیم و داعش را نابود کنیم.

سرهنگ آذربایجانی اظهارداشت: امروز مرجعیت شیعه در حال اداره حکومت عراق است و حماسه اربعین با حضور ۲۰ میلیون نفر جمعیت که بدون کوچکترین حادثه ای در کنار هم مانندیک امت واحده قرار گرفتند نمونه بارزی است که این امت واحده در حال شکل گیری است.

سرهنگ آذربایجانی گفت: امروز عراق همان ایران است و اگر سوریه در مقابل دشمن کوتاه می آمد و ایران در صحنه نبود داعش کشورهای اسلامی را گرفته و این تربیت یافته استکبار و صهیونیست و آمریکا نسل شیعیان را نابود می کرد و نقشه آنها این بود که اول سوریه و سپس عراق و ایران را اشغال کنند و خیلی ها در خواب بودند.

وی افزود: آمریکا با بشار اسد صحبت کرده و قول همه جور امکانات را داده بودند و شرطشان این بود که فقط از ایران فاصله بگیرد و قطع رابطه کند و اگر بشار اسد با آمریکا همراهی می کرد خودش زندگی خوبی داشت اما گفت پدرم به من وصیت کرده از رهبر ایران دست برندارم و سرنوشت قذافی و مبارک را نصب العین خود قرار داد و در دامن امریکا نرفت.

فرمانده تیپ ۸۲ صاحب الامر یادآورشد: جبهه مقاومت امروز متعلق به همه مسلمانان است و سوریه به خاطر ایران دچار مشکل شد و ما نمی توانیم حمایت نکنیم و این که یک فردی وابسته می گوید دست از حمایت کشورهای ستمدیده برداریم و حاضر نیست پرچم آمریکا را لگد کند اما به آتش زدن پرچم کشور خودش بی تفاوت است اوج وابستگی به غرب است.

وی اضافه کرد: دومین شبهه این است که می خواهند رهبری را در تیر رس گرانی و مشکلات کشور قرار دهند در حالی که کشور رئیس جمهور و دولت، وزیر و وکیل دارد و اگر مسئولی ضعیف و ناتوان است و به فکر مردم نیست که نباید رهبر پاسخگو باشد.

آذربایجانی گفت: جایگاه رهبری بالاتر از این مسائل است و ایشان باید چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی و رهنمودهای اساسی را تعیین کنند و هرجا به رهنمودهای ولایت توجه شده به موفقیت رسیده ایم و هرجا آن را نادیده گرفته ایم مشکل داشته ایم.

وی بیان کرد: با رهنمود رهبری همین جوانان به صحنه آمدند و موشک و ماهواره و دهها اختراع را انجام دادند اما اگر نتوانسته ایم یک خودروی ملی بسازیم مشکل با وزارت خانه و وزیر مربوطه است.

سرهنگ اذربایجانی اظهارداشت:چرا برخی جایگاه رهبری و ولایت فقیه را پایین می آورند در حالی که با یک اشاره رهبری حماسه عظیمی مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن خلق می شود.