دستیار پیشین کارزار انتخاباتی ترامپ به توطئه علیه کشور اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ریک گیتس» مقام بلندپایه پیشین در کارزار انتخاباتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور کنونی آمریکا روز جمعه به جرم خود مبنی بر توطئه علیه کشور و دروغگویی به بازپرسان پرونده روسیه اعتراف کرد.

بدین ترتیب، ریک گیتس در روند تحقیقات فدرال در خصوص نقش احتمالی روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا با «رابرت مولر» بازپرس ویژه این پرونده همکاری می کند.

گفتنی است ریک گیتس که معاون مدیر کارزار انتخاباتی ترامپ- «پل منفورت»- بوده است، در صورت اثبات اتهامات جدی تری همچون اختلاس بانکی و تبانی برای پولشویی به دهها سال زندان محکوم خواهد شد. حال با اعتراف به توطئه علیه کشور و دروغگویی، وی اکنون با حداکثر شش سال محکومیت زندان روبرو است.

این اقدام ریک گیتس سبب افزایش فشارها بر «پل منفورت» مدیر کارزار انتخاباتی ترامپ می شود که با اتهامات تقریباً مشابهی دست به گریبان است.

در همین ارتباط، «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده روسیه کیفرخواست جدیدی را تنظیم کرد که پل منفورت را به پرداختهای مخفیانه به سیاستمداران بلندپایه اروپایی طی سالهای 2012 و 2013 با هدف لابی گری به نفع یک دولت طرفدار روسیه در اوکراین متهم می کند.

در این کیفرخواست جدید آمده است که منفورت بیش از ۲ میلیون یورو به سیاستمداران پیشین اروپایی پرداخته است.

بازپرسان همچنین منفورت را به پولشویی مبلغی بالغ بر ۳۰ میلیون دلار و فریب سیستم بانکی متهم کرده اند.

آنها می گویند که هر دوی این متهمان از حسابهای بانکی خارجی و مخفیانه خود برای بهره مندی از یک زندگی مجلل و لوکس بهره می بردند.

شایان ذکر است که اتهامات مطروحه علیه گیتس و منفورت با مداخله روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ یا تبانی احتمالی میان مقامات مسکو و کارزار انتخاباتی ترامپ ارتباطی ندارد. این در حالی است که روسیه تاکنون هرگونه اتهام در خصوص مداخله در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا را رد کرده است.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نیز اعلام کرده است که هیچگونه تبانی صورت نگرفته و تلاش برای کارشکنی در روند تحقیقات رابرت مولر را تکذیب کرده است.