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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۷:۴۴

جام جهانی شمشیربازی لهستان؛

چهار شمشیرباز ایران راهی جدول ۶۴ نفره شدند

چهار شمشیرباز ایران راهی جدول ۶۴ نفره شدند

روز نخست مسابقات شمشیربازی جام جهانی لهستان با صعود چهار نماینده ایران به جدول ۶۴ نفره همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های شمشیربازی جام جهانی اسلحه سابر از روز گذشته با حضور ۲۰۲ شمشیرباز در ورشو لهستان آغاز شد. در مرحله مقدماتی این رقابت ها مجتبی عابدینی با پنج پیروزی و یک باخت راهی مرحله حذفی شد. عابدینی در این مرحله حریفی از آمریکا را شکست داد و به جمع ۶۴ شمشیرباز برتر صعود کرد.

محمد رهبری هم در مرحله مقدماتی صاحب  پنج برد و یک باخت شد. رهبری در مرحله حذفی نماینده کانادا را شکست داد و اینگونه راهی جدول ۶۴ نفره شد. چهار پیروزی و دو باخت هم نتیجه حضور فرزاد باراسباران در مرحله مقدماتی بود. این شمشیرباز در مرحله حذفی هم نمایندگانی از اوکراین و فرانسه را از پیش رو برداشت و اینگونه راهی جمع ۶۴ نفره مسابقات شد.

در مرحله مقدماتی مسابقات شمشیربازی جام جهانی لهستان، علی پاکدامن با توجه به در اختیار داشتن رنکینگ جهنی ۱۳ از انجام رقابت معاف شد و به طور مستقیم راهی جدول ۶۴ نفره شد. 

شمشیربازان اسلحه سابر ایران با هدایت پیمان فخری در جام جهانی لهستان شرکت کرده اند. دیدارهای جدول اصلی این رقابت ها امروز برگزار می شود. 

کد مطلب 4235058
زینب حاجی حسینی

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