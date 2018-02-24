هلاکت ۱۸ مزدور سعودی در «مأرب» در عملیات نیروهای یمنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، یک منبع ارتش یمن گفت که ۱۸ مزدور در عملیات ارتش و کمیته های مردمی به مواضع مزدوران آل سعود در منطقه المخدره در صرواح در مأرب کشته و دهها نفر نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر، توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن تجمع مزدوران آل سعود را در جبهه های صبرین و المهاشمه در بخش خب و الشعف در هم کوبید و تلفاتی به آنان وارد ساخت.

یک منبع ارتش یمن گفت که نیروهای این ارتش و کمیته های مردمی یک خودروی جنگی مزدوران آل سعود را در منطقه الخلیفین در بخش خب و الشعف در الجوف منهدم کردند که سرنشینان آن کشته و زخمی شدند.

یک زره پوش جنگی مزدوران آل سعود با موشک هدایت شونده نیز در ساحل غربی منهدم شد.

ارتش و کمیته های مردمی یمن با آزادسازی تبه الحمام، تبه الخضراء در بخش القبیطه در استان لحج و روستای وتباب الکریفات و الحصن در ابعر در بخش مقبنه در استان تعز، شماری از مزدوران آل سعود را کشته و زخمی نموده و خساراتی به خودروهای آنان وارد ساختند.

یک منبع ارتش سوریه گفت که تجمع سربازان سعودی در پایگاه نهوقه در نجران با موشک هدایت شونده و موشک های آر پی جی هدف واقع شد و در آتش سوخت.