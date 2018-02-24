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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۷:۵۹

هلاکت ۱۸ مزدور سعودی در «مأرب» در عملیات نیروهای یمنی

هلاکت ۱۸ مزدور سعودی در «مأرب» در عملیات نیروهای یمنی

ارتش و کمیته های مردمی یمن ۱۸ مزدور سعودی در استان «مأرب» را به هلاکت رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، یک منبع ارتش یمن گفت که ۱۸ مزدور در عملیات ارتش و کمیته های مردمی به مواضع مزدوران آل سعود در منطقه المخدره در صرواح در مأرب کشته و دهها نفر نیز زخمی شدند.

از سوی دیگر، توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن تجمع مزدوران آل سعود را در جبهه های صبرین و المهاشمه در بخش خب و الشعف در هم کوبید و تلفاتی به آنان وارد ساخت.

یک منبع ارتش یمن گفت که نیروهای این ارتش و کمیته های مردمی یک خودروی جنگی مزدوران آل سعود را در منطقه الخلیفین در بخش خب و الشعف در الجوف منهدم کردند که سرنشینان آن کشته و زخمی شدند.

 یک زره پوش جنگی مزدوران آل سعود با موشک هدایت شونده نیز در ساحل غربی منهدم شد.

ارتش و کمیته های مردمی یمن با آزادسازی تبه الحمام، تبه الخضراء در بخش القبیطه در استان لحج و روستای وتباب الکریفات و الحصن در ابعر در بخش مقبنه در استان تعز، شماری از مزدوران آل سعود را کشته و زخمی نموده و خساراتی به خودروهای آنان وارد ساختند.

یک منبع ارتش سوریه گفت که تجمع سربازان سعودی در پایگاه نهوقه در نجران با موشک هدایت شونده و موشک های آر پی جی هدف واقع شد و در آتش سوخت.

کد مطلب 4235061

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