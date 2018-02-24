به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که در شهر دوسلدورف جریان دارد امروز شنبه پنجم اسفندماه جودوکاران اوزان ۷۳- و ۸۱- کیلوگرم به روی تاتامی می روند که با انصراف بریمانلو، تیم اعزامی کشورمان امروز تنها سعید ملایی را روی تاتامی مسابقات دارد.

محمد محمدی بریمانلو در وزن ۷۳- کیلوگرم در میان ۴۴ جودوکار دور نخست می بایست با «نیکولاس دلپوپلو» از آمریکا پیکار می کرد که با غیبت این جودوکار آمریکایی، با تصمیم مسئولان فدراسیون نماینده کشورمان علی رغم آمادگی حضور در مسابقات، از شرکت در این رقابتها انصراف داد تا دور دوم با نماینده رژیم اشغالگر قدس پیکار نکند.

اما سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده آذربایجان و لهستان پیکار می کند. در این وزن ۴۹ جودوکار حضور دارند که ملایی دور سوم باید با یکی از جودوکاران رومانی، لیتوانی، گرجستان یا اتریش پیکار کند.

این رقابتها فردا یکشنبه با برگزاری اوزان سنگین به اتمام می رسد.