به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابتهای روز نخست این رقابتها، کامران قاسم پور به دیدار فینال وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی آزاد راه یافت و رامین باستانی و فرشاد بلفکه نیز به دیدار رده بندی اوزان ۵۵ و ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی رسیدند.

بر این اساس نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

در وزن ۶۵ کیلوگرم مسعود اسماعیل پور در دور اول با نتیجه ۳ بر یک ولودیا فرانگولیان از ارمنستان را شکست داد. وی در دور بعد مقابل البروس چرتکویف از اسلواکی با نتیجه ۴ بر ۸ مغلوب شد و با توجه به شکست این کشتی گیر مقابل حاجی علی اف قهرمان جهان از آذربایجان در دور بعد، اسماعیل پور از دور رقابت ها حذف شد.، پیمان بیابانی نیز پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل ادمی بولکوادزه از گرجستان با نتیجه یک بر یک شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دور بعد مقابل حریف بلاروسی، وی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۷۴ کیلوگرم حامد رشیدی در دور نخست با نتیجه ۵ بر صفر ایوان کوسیاک از اوکراین را شکست داد وی و در دور دوم ادلان باتایف از اوکراین را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد، رشیدی در دور سوم مقابل اخساربر گولایف از کشور اسلواکی شکست خورد و با توجه به شکست این حریف در مرحله نیمه نهایی مقابل فرانک چامیزو قهرمان جهان از ایتالیا، رشیدی حذف شد.

در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم پور در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر کانان علی اف از آذربایجان را مغلوب کرد وی در دور بعد الکساندر گوستیف از آذربایجان را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد تا در دور سوم مقابل استفان ریچموث از سوئیس با نتیجه ۵ بر صفر به برتری دست یافت و راهی دیدار نیمه نهایی شد. قاسم پور در این دیدار شامیل کودیاماگمدوف کشتی گیر روسی الاصل ایتالیا و قهرمان اروپا را با نتیجه ۶ بر ۲ شکست داد و راهی دیدار فینال شد. وی در این دیدار برای کسب مدال طلا به مصاف ریچارد پری از آمریکا می رود.

تیم ایران در اوزان ۵۷ و ۹۷ کیلوگرم نماینده نداشت. همچنین بهمن تیموری که قرار بود به دلیل شرایط وزنی در وزن ۷۹ کیلوگرم کشتی بگیرد به دلیل اینکه نام وی در لیست اولیه اعلامی به کشور اوکراین در وزن ۷۴ کیلوگرم ثبت شده بود با توجه به مخالفت نماینده اتحادیه جهانی نمی تواند در این مسابقات به میدان برود.

کشتی فرنگی:

در وزن ۵۵ کیلوگرم، کشتی ها به صورت دوره ای و در دو گروه سه نفره برگزار شد که رامین باستانی در مقابل نورایر هاخویان از ارمنستان در حالی که ۶ امتیاز بدست آورده بود در نهایت با نتیجه ۶ بر ۴ و ضربه فنی و مغلوب شد وی در کشتی دوم خود نیز با نتیجه ۸ بر صفر فرنی جیووانی از ایتالیا را شکست داد و با توجه به جدول سایت رقابت ها وی به مرحله نیمه نهایی راه یافت. باستانی در این مرحله مقابل الدانیز عزیزلی کشتی گیر نخست گروه دوم از کشور آذربایجان با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. حریف وی در این دیدار نورایر هاخویان از ارمنستان است.

در وزن ۶۳ کیلوگرم میثم دلخانی در دور اول با نتیجه ۵ بر ۲ فیروز تسولوکیدزه از گرجستان را از پیش رو برداشت وی در دور دوم مقابل اسلاویک گالستیان از ارمنستان با نتیجه ۹ بر یک مغلوب شد و با توجه به شکست حریفش در مرحله نیمه نهایی، از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۷۲ کیلوگرم فرشاد بلفکه پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل ایوری لومادزه از گرجستان با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی در مصاف با دیمتیرو پینکوف از اوکراین با نتیجه ۳ بر ۶ (ضربه فنی) مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. حریف وی در این دیدار آنتون کورابا از کشور بلاروس است.

در وزن ۹۷ کیلوگرم علی اکبر حیدری در دور نخست زلیم خان ژیحاسوف از اوکراین را با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب کرد وی در دور بعد مقابل اورخان نورایف از آذربایجان با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد این در حالی بود که داوران می توانستند اخطار کم کاری را به حریف آذربایجانی بدهند. وی با توجه به شکست نورایف در دور بعد مقابل تیموچنکو از اوکراین از دور رقابت ها کنار رفت.

تیم ایران در وزن ۸۲ کیلوگرم نماینده نداشت.

کشتی‌گیران راه یافته به دیدار فینال، رده بندی و شانس مجدد صبح امروز مجددا وزن کشی کرده و رقابت های خود را برای مشخص شدن نفرات برتر ادامه خواهند داد.