به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج قرعه‌کشی و برنامه پیکارهای کشتی‌گیران کشورمان به شرح زیر است:



کشتی آزاد:

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۲۳ نفر حضور دارند، امید حسن تبار در دور اول به مصاف آرون کانوا از ایتالیا می رود و در صورت گذر از این حریف در دور بعد با برنده کشتی میان الکس درینگر از آمریکا و جاکو ماکاراشویلی از گرجستان کشتی می گیرد. محمد متقی نیا نیز پس از استراحت در دور نخست در دور بعد به مصاف دمیتری تکاچنکو از اوکراین می رود و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده کشتی میان حورهی کاسای از اوکراین و بخیتخانولی از ازبکستان کشتی خواهد گرفت.



در وزن ۹۲ کیلوگرم حسین شهبازی در دور اول با ارشک محبی دیگر نماینده کشورمان کشتی می گیرد و برنده این دیدار در دور بعد به مصاف برنده کشتی میان گیوا چیخالادزه از اوکراین و ایراکلی متسیتوری از گرجستان می رود. در این وزن ۲۲ نفر شرکت کرده اند.



در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۶ نفر حضور دارند، یداله محبی در دور نخست با دنیس ماتیکو از اوکراین کشتی می گیرد و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده ویتالی پیاسنیاک از بلاروس و داوم برادلی از آمریکا می رود. گنو پتریاشویلی قهرمان جهان از گرجستان نیز در سمت دیگر گروه این وزن حضور دارد.



کشتی فرنگی:

در وزن ۷۷ کیلوگرم پژمان پشتام در دور نخست با ویتالی کوچ از اوکراین مصاف می دهد و در صورت شکست این حریف در دور بعد با برنده ندیراف از قزاقستان و سیرو روسو از ایتالیا کشتی خواهد گرفت. در این وزن ۲۵ نفر حضور دارند.



مراسم وزن‌کشی اوزان فوق صبح امروز (شنبه) برگزار و مسابقات آن نیز از ساعت ۱۱:۳۰ انجام می شود.