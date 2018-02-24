به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کره جنوبی امروز شنبه از تصمیم آمریکا برای وضع تحریم‌های جدید علیه کره شمالی استقبال کرد و گفت این اقدام عزم جامعه بین‌الملل را برای پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت که با هدف اعمال فشار بر پیونگ‌یانگ وضع شده، تقویت می‌کند.

وزارت خارجه کره‌جنوبی در همین راستا اعلام کرد: تحریم‌های جدید آمریکا اخطاری است برای آنهایی که به طور غیرقانونی به تجارت با کره شمالی می‌پردازند و درنتیجه جامعه بین‌الملل را به اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت ترغیب می‌کند.

این وزارتخانه همچنین بر همکاری نزدیک سئول- واشنگتن برای استفاده از راه‌های صلح‌آمیز در جهت خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تاکید کرد.

گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر از تصمیم خود برای افزایش تحریم ها علیه ۵۶ کشتی، نهاد تجاری و شرکت های کشتیرانی کره شمالی خبر داده بود.