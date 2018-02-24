۷۶ تخته فرش دستباف برای صحن حضرت زهرا (س) ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان، مهدی تویسرکانی با اشاره به تفاهم نامهای که در بهمن سال ۱۳۹۳ فیمابین استاندار کرمان و ستاد مرکزی بازسازی عتبات عالیات منعقد شد، اظهار داشت: در این تفاهم نامه ستاد بازسازی استان کرمان بافت ۳۰ هزار مترمربع فرش دستباف با اندازه؛ نقشه؛ رنگ و کیفیت مورد نظر ستاد مرکزی عتبات عالیات برای صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف را متقبّل شد که این کار از اول مهر سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.
وی افزود: در پی این تفاهم، در ابتدا ۱۲۲ دار قالی در سطح استان برپا شد و حدوداً ۲۸۰ بانوی هنرمند بافنده، بافت فرش گرهدار کرمانی با برند «فرش راور» را آغاز کردند.
مدیر پروژه تولید فرش ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان، در ادامه به بافت ۱۵ تخته فرش به مساحت ۲۱۷ متر مربع در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و گفت: در مدت زمان فوق به طور متوسط در هر ماه دو و نیم تخته فرش تولید شده است.
تویسرکانی فرش بافته شده در کارگاههای فوق در سال ۹۵ را ۶۳ تخته جمعاً به مساحت ۸۸۷ متر مربع اعلام و اظهار کرد: در سال جاری نیز در ۱۰ کارگاه تولید فرش در شهرستان کرمان ۵۳ تخته فرش به متراژ تقریبی ۷۳۳ متر مربع تولید شده یا در دست تولید میباشد.
ایشان با بیان اینکه مراکز تولید و بافت فرش برای صحن حضرت زهرا (س) در شهرستانهای مختلف استان در حال حاضر به ۱۵ کارگاه افزایش یافته و کماکان درحال افزایش و توسعه هستند، گفت: تجهیز کارگاه؛ تامین مصالح مورد نیاز و نقشه و نیز پرداخت دستمزد متناسب هنرمندان قالیباف از اقدامات ستاد بازسازی عتبات عالیات استان کرمان محسوب میشود.
وی افزود: تجهیز و راه اندازی این کارگاهها و نیز بهکارگیری بخش قابل توجهی از قالی بافان مجرب سطح استان که تعداد آنها در حال حاضر به قریب ۴۰۰ نفر رسیده است در ایجاد اشتغال در استان سهم بسزائی داشته و نقش موثری در تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری حَفَظَهُ الله ایفا میکند.
تویسرکانی در پایان اعلام کرد: تاکنون هزار و ۴۸ متر مربع از این فرشها (۷۶ تخته) در چند فاز توسط ستاد استان به نجف اشرف ارسال و تحویل مسئولین ذیربط شده و مابقی فرشهای بافته شده نیز بهزودی به عتبات عالیات ارسال خواهد شد.
قابل ذکر است علاوه بر اقدامات این ستاد؛ کارگاههای دیگری نیز در بعضی از شهرستانهای استان توسط پیمانکار منتخب ستاد مرکزی بازسازی عتبات عالیات دایر گردیده که مطابق سهمیه اختصاص یافته، متعهّد به بافت فرش هستند.
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