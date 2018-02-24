  1. استانها
رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه به مهر خبر داد:

راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به جشنواره ملی فیلم و عکس راه‌آهن

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه، از راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به بخش عکس دومین جشنواره ملی فیلم و عکس راه آهن خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به جشنواره ملی عکس و فیلم راه آهن خبر داد و گفت: اثر «سحر فعله گری» عضو واحد عکس انجمن سینمای جوانان کرمانشاه به بخش عکس دومین جشنواره ملی فیلم و عکس راه آهن  راه یافت.

وی افزود: ۷ هزار و ۱۴۲ اثر به بخش عکس این جشنواره ارسال شده است که عکس این هنرمند کرمانشاهی از بین آثار فوق در قالب ۱۰۰ عکس بخش «تک عکس» و ۶ مجموعه عکس راه یافته به بخش عکس این جشنواره قرار گرفت.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه ادامه داد: ارزیابی و انتخاب آثار بخش عکس این جشنواره توسط «محمود کلاری»، «سیف الله صمدیان» و «حیدر رضایی» که از صاحبنظران این حوزه هستند، انجام شد.

