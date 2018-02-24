خطای پزشکی اتفاق می افتد/ توصیه به وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن علیجانی زمانی با بیان اینکه سطح پزشکی ایران در منطقه و جهان زبانزد است، اظهارداشت: پزشکان ایرانی قابل اعتماد هستند، اما قصور پزشکی و خطاهایی نیز صورت می گیرد.

وی افزود: در برخی اعمال و جراحی های پزشکی به اشتباه تجهیزات درمانی در داخل بدن بیمار باقی مانده است، یا اینکه تشخیص اشتباهی صورت گرفته است، بنابراین این موارد گاهی در مسائل پزشکی اتفاق افتاده است.

علیجانی با تاکید بر کاهش این مشکلات در دنیای پزشکی، تصریح کرد: اگر قصور و خطای پزشکی در هر بیمارستانی رخ دهد، باید حاکمیت بالینی مرکز درمانی مورد نظر که فرآیندها و روندها را کنترل می کند، با بررسی مجدد علل خطا را مورد بررسی قرار داده و برای جلوگیری از هرگونه خطا فرآیند جدیدی تعریف شود، تا مشکل و خطا مجدد تکرار نشود.

وی با بیان اینکه نظارت اجرایی و حاکمیت از راهنماهای بالینی در پزشکی از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: نباید شرایط به نحوی باشد که برای فردی با شکم درد پزشکی تجویز آندوسکوپی کرده و پزشکی روش تشخیصی دیگری را تجویز کند، زیرا در این شرایط بی اعتمادی بیمار به سیستم خدمات پزشکی افزایش پیدا می کند، اما با راهنماهای بالینی الگوریتم مربوطه بر اساس داده های موجود نوع درمان را برای بیمار در نظر می گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه بیمار می تواند کوتاهی ها در روند درمانی را به نظام پزشکی گزارش دهد، افزود: می توان با تعریف یک فرآیند جدید از تکرار خطا جلوگیری کرد، البته در حین انجام اعمال جراحی پزشک و دستیاران تیم پزشکی فرآیندهای درمانی را کنترل می کنند، اما در صورت وقوع هر مشکل و اتفاقی حاکمیت بالینی در بیمارستان و یا وزارت بهداشت باید با تدوین دستورالعمل هایی از خطاهای انسانی و غیرانسانی جلوگیری کنند، زیرا ممکن است در برخی شرایط نقص دستگاه ها مشکلاتی را ایجاد کند.