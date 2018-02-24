سرهنگ علیاصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر با توجه به بارش باران و برف برخی از محورهای مواصلاتی استان زنجان لغزنده است و در این میان رانندگان حتماً با احتیاط رانندگی کنند.
وی اظهار کرد: با توجه به بارش باران و برف تردد در گردنههای کوهستانی استان زنجان بهکندی انجام میگیرد.
رئیس پلیسراه استان زنجان با بیان اینکه رانندگان حتماً برای تردد در گردنههای کوهستانی دقت کنند و تمهیدات گرمایشی را در دستور کار قرار دهند، گفت: برف و کولاک موضعی جادههای زنجان را خیس و لغزنده کرده است و رانندگانی که در فصل زمستان اقدام به مسافرت میکنند توصیه میشود خودروی خود را به سیستم گرمایشی مجهز کنند.
شیرمحمدی تأکید کرد: رانندگان با توجه به بارش برف حتماً با دقت و حوصله رانندگی و از سبقت و سرعت غیرمجاز خودداری کنند و با توجه به بارش برف در گردنههای کوهستانی، رانندگان حتماً از زنجیر چرخ استفاده کنند و با توجه به وقوع کولاک و مه آستانه دید خود را تقویت کنند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بارش برف در گردنهها باعث لغزندگی سطح جادهها و کاهش دید رانندگان شده، بنابراین رانندگان برای تردد در گردنهها و محورهای برفگیر استان حتماً تمهیدات ایمنی و گرمایشی را موردتوجه قرار دهند.
شیرمحمدی افزود: مردم بهمحض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راهها باخبر شوند و همچنین مسافران میتوانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جادهها باخبر شوند.
نظر شما