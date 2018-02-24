انتظار مردم از ستاد تنظیم بازار کاهش قیمت است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی روز شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان که در اتحادیه دامداران استان با هدف تامین و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی مردم در شب عید برگزار شد اظهار کرد: توقع مردم و جامعه این است که در آستانه شب عید، قیمت تخم مرغ در بازار کنترل شود بنابراین باید مانع از افزایش قیمت کالا های مورد نیاز مردم شویم.

وی افزود: باید به مردم اطمینان دارد در تامین کالاهای اساسی در شب عیدهیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

حبیبی با تشکر از تعاونی ها و اتحادیه ها در تامین ۲۰ درصد سهم تولید واحدهای مرغ تخمگذار استان؛ بر استمرار این روند و برخورد با واحدهایی که در این زمینه همکاری نمی کنند تاکید کرد.

معاون امور اقتصادی استانداری قزوین در ادامه گفت : بدون اتلاف وقت بایستی با هماهنگی تعزیرات واحدهایی که ۲۰ درصد سهم خود را به استان تخصیص نمی دهند برخورد قانونی شود.

حبیبی با تاکید بر لزوم افزایش نظارت بر توزیع یاد آور شد : تخم مرغ باید با نرخ ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان در نقاط مختلف استان توزیع شود.

این مقام مسئول تاکید کرد : با هماهنگی های انجام شده امیدواریم محدودیت و کمبودها تامین شود.

معاون امور اقتصادی استانداری قزوین به تامین مرغ مورد نیاز شهروندان در شب عید اشاره کرد و گفت: قیمت مرغ نیز با توجه به توزیع مرغ منجمد کنترل شده و هم اکنون با قیمت مناسب در سطح استان توزیع می شود.

به گفته ی وی؛ برای شب عید بین ۴۰۰تا ۵۰۰ تن مرغ منجمد ذخیره سازی شده است.

حبیبی تصریح کرد : همچنین گوشت قرمز نیز با توجه به توانمندی استان در تولید این محصول دامی؛ از ظرفیت و پتانسیل واحدهای تولیدی دامی استان استفاده خواهد شد.

این مقام مسئول به توزیع میوه شب عید شهروندان استان اشاره کرد و گفت : توزیع میوه شب عید از ۲۴ اسفند ماه در سطح استان انجام می شود و توزیع بر اساس سهمیه بندی شهرستانی انجام می شود.