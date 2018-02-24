ایده تاسیس هتل های فضایی محقق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، مجموعه جدید که Bigelow Space Operations نام دارد، زندگی در فضا را برای علاقمندان میسر می کند و به همین منظور ایستگاه های فضایی تاسیس خواهد کرد که می توان از آنها به عنوان هتل هایی برای زندگی کوتاه مدت در فضا استفاده نمود.

Bigelow Aerospace پیش از این یک ایستگاه فضایی به نام Bigelow Expandable Activity Module (BEAM) تاسیس و آن را به ایستگاه فضایی بین المللی متصل کرده بود. شرکت یادشده قصد دارد در مرحله بعدی ایستگاه فضایی تازه ای به نام B۳۳۰s را با مساحت ۳۴۰ متر مربع تاسیس کند. تکمیل این ایستگاه فضایی تا سال ۲۰۲ به طول می انجامد.

اجزای این ایستگاه های فضایی با استفاده از راکت هایی خاص به فضا پرتاب می شوند. البته از ایستگاه های یادشده برای انجام تحقیقات علمی نیز استفاده خواهد شد. شرکت سازنده مدعی است این کار را با هزینه ای کمتر از ایستگاه فضایی بین المللی امکان پذیر می کند.

Bigelow Space Operations برای تکمیل طرح های تحقیقاتی و عملیاتی خود ظرف ماه های آینده ۴۰۰ تا ۵۰۰ نیروی متخصص جدید را به خدمت خواهد گرفت.