پنجشنبه بازار آبدانان نیازمند ساماندهی

رضا سعیدی از فروشندگان اجناس در پنجشنبه بازار آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: چون بازار کسب و کار در این پنجشنبه بازار بسیار خوب و مناسب است به همین دلیل از شهر همدان جهت فروش پرده در این مکان حضور دارم.

مهدی رحمانی از رانندگان سطح شهرستان آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در بحث تردد و ترافیک و شلوغی در این بازار با مشکل روبه رو هستیم، جهت طی کردن مسافت ۱۰۰ متری یک ساعت معطل می شویم.

محمد خیرالهی از فروشندگان اجناس در این بازار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بابت عوارض شهردای مبالغی را از ما دریافت می کند اما بدون هیچ خدمات و یا امکاناتی ارائه از سوی شهرداری به فروشندگان ارائه نمی شود.

حل مشکلات پنجشنبه بازار آبدانان

شاپور هادیزاده شهردار آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با کلانتری در این زمینه ترافیک پنجشنبه بازار منطقه قراردادی بسته شده که در روزهای پنجشنبه همکاری لازم به عمل آید که این مشکل برطرف شود.

وی افزود: در خصوص ساماندهی دستفروشان نیز قراردادی بسته شده که در آینده نزدیک یک مکان برای این مهم احداث می شود.

در پنجشنبه بازار آبدانان خوراکی های به چشم می خورند که نیاز به نظارت دارند.

نصرت الله علیزاده مدیر شبکه بهداشت و درمان آبدانان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عزم جدی در این زمینه داریم که از عرضه مواد غذایی در محل پنجشنبه بازار جلوگیری کنیم زیرا شرایط بهداشتی و تردد در این مکان شرایط مناسبی نیست.

بیش از ۲۰ سال است که این بازار بدین شکل در آبدانان دایر است، با ساماندهی پنجشنبه بازار در مسیرهای شهر آبدانان می توان علاوه بر نظم بازار شاهد رونق کسب و کار در شهرستان بود.