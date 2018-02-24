اعلام برنامه اجراهای اسفند تماشاخانه ارغنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت ارغنون، نمایش «مصایب یک رقصنده پاپتی» به نویسندگی و کارگردانی عباس عبدالله‌زاده از ۲۵ بهمن ماه تا ۲۵ اسفند ساعت ۲۱ در سالن شماره ۱ و همچنین نمایش‌های «صالحان» به نویسندگی آلبر کامو و کارگردانی حجت‌الله کشاورز و مهران ایرانی، «هجوم» به نویسندگی علی صفری و کارگردانی رها حاجی‌زینل و همچنین نمایش «پیکر زن همچون میدان نبرد» به نویسندگی ماتئی ویسنی‌یک و کارگردانی سیدکوروش سیدی به ترتیب در ساعت های ۱۸، ۱۹:۳۰ و ۲۱:۱۵ در سالن شماره ۲ روی صحنه رفته اند.

نمایش‌های «خروس زری، پیرهن پری» و «قصه علیمردان خان» برای کودکان در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته تا پایان اسفند ماه روی صحنه می‌رود.

جشنواره تئاتر میکرولیو هر هفته روزهای شنبه تا پایان اسفند ماه سال جاری در این تماشاخانه برگزار می شود که بر همین اساس در روزهای شنبه ۵ اسفند نمایش «ماندنی» در ساعت های ۱۸ و ۲۰، شنبه ۱۲ اسفند نمایش «اودیسه ۱۰۰۱» ساعت ۱۸ و نمایش «یک بلیط لطفا» ساعت ۲۰ در سالن ۲ عمارت ارغنون اجرا می شوند.