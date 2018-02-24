مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سید عباس هاشمی دبیر بیست و یکمین مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: این مراسم ۱۴ اسفندماه با حضور ۱۴۰ زوج برگزار می شود.

وی افزود: مراسم ازدواج دانشجویی با حضور سید احمد معتمدی رئیس دانشگاه و حجت الاسلام میراحمدی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد.

دبیر مراسم ازدواج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: پس از مراسم زوج ها با تاکسی های آماده شده به سمت ایستگاه راه آهن بدرقه می شوند.

هاشمی تاکید کرد: زوج های شرکت کننده در این مراسم به سفر مشهد مقدس اعزام می شوند.