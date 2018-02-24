بازارچه محلی برای ایام نوروز در زنجان برپا می شود

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایام تعطیلات نوروز نزدیک است، افزود: اقدامات لازم برای ارائه خدمات به مسافران صورت گرفته و کمیته‌های ستاد تسهیل خدمات سفر آمادگی کامل و لازم رادارند.

وی بابیان اینکه پنج موزه برای بازید مسافران نوروزی پیش‌بینی‌شده است، اظهار کرد: افزایش ساعت کاری موزه‌ها در کنار تورهای استان گردی برای معرفی جاذبه‌های استان برنامه‌ریزی‌شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: برپایی هشت بازارچه محلی و برگزاری جشنواره به مدت ۲۰ روز در استان زنجان برای ایام نوروز پیش‌بینی‌شده است.

رحمتی از انتشار بروشور و کاتالوگ برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان خبر داد و گفت: بروشور و کاتالوگ برای معرفی جاذبه‌های گردشگری استان چاپ‌شده است.

وی به تعداد کیوسک‌های اطلاع‌رسانی در سطح شهرها اشاره کرد و افزود: بیش از ۲۸ کیوسک اطلاع‌رسانی برای راهنمایی مسافران نوروزی در نوروز ۹۷ فعال خواهند بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تصریح کرد: مساجد شهرهای استان زنجان نیز مطابق با برنامه‌ریزی صورت گرفته در ایام نوروز فعالیت مستمر شده و نسبت به ارائه خدمات به مسافران اقدام می‌کنند.