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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷

مدیر کل میراث فرهنگی استان زنجان:

بازارچه محلی برای ایام نوروز در زنجان برپا می شود

بازارچه محلی برای ایام نوروز در زنجان برپا می شود

زنجان-مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت برپایی هشت بازارچه محلی و برگزاری جشنواره به مدت ۲۰ روز در استان زنجان برای ایام نوروز پیش‌بینی‌شده است.

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایام تعطیلات نوروز نزدیک است، افزود: اقدامات لازم برای ارائه خدمات به مسافران صورت گرفته و کمیته‌های ستاد تسهیل خدمات سفر آمادگی کامل و لازم رادارند.

وی بابیان اینکه پنج موزه برای بازید مسافران نوروزی پیش‌بینی‌شده است، اظهار کرد: افزایش ساعت کاری موزه‌ها در کنار تورهای استان گردی برای معرفی جاذبه‌های استان برنامه‌ریزی‌شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: برپایی هشت بازارچه محلی  و برگزاری جشنواره به مدت ۲۰ روز در استان زنجان برای ایام نوروز پیش‌بینی‌شده است.

رحمتی از انتشار  بروشور و کاتالوگ برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان خبر داد و گفت: بروشور و کاتالوگ برای معرفی جاذبه‌های گردشگری استان چاپ‌شده است.

وی به تعداد کیوسک‌های اطلاع‌رسانی در سطح شهرها اشاره کرد و افزود: بیش از ۲۸ کیوسک اطلاع‌رسانی  برای راهنمایی مسافران نوروزی در نوروز ۹۷ فعال خواهند بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تصریح کرد: مساجد شهرهای استان زنجان نیز مطابق با برنامه‌ریزی صورت گرفته در ایام نوروز فعالیت مستمر  شده و نسبت به ارائه خدمات به مسافران اقدام می‌کنند.

کد مطلب 4235157

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