یک پیروزی و شکست برای پینگ پنگ بازان قم در لیگ دسته اول

محمد عموییان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم تنیس روی میز استان قم با تیمی جوان راهی مسابقات دسته اول تنیس روی میز باشگاه‌های کشور شده و مسابقات خود را در مرحله رفت این رقابت‌ها به میزبانی رشت برگزار می‌کند.

وی افزود: تیم تنیس روی میز قم روز جمعه در اولین مسابقه خود در این رقابت‌ها به دیدار تیم هیئت تنیس روی میز استان قزوین رفت و با نتیجه ۵ بر صفر برابر حریف خود تن به شکست داد و سپس در دیدار بعد برابر تیم هیئت تنیس روی میز استان کرمان ۵ بر صفر به پیروزی رسید.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم گفت: در دیدار برابر تیم هیئت قزوین، تیم دوبل امین منتظری و حسین امیری از استان قم ۳ بر یک برابر حریف خود بازنده شد و در مسابقات انفرادی، بازیکنان تیم هیئت قزوین موفق‌تر عمل کردند و هر ۴ مسابقه انفرادی را به سود خود خاتمه دادند.

عموییان بیان داشت: پس از این شکست، تیم تنیس روی میز قم توانست اولین پیروزی خود را به دست بیاورد و با پیروزی در مسابقه دوبل با ترکیب امین منتظری و حسین امیری برابر تیم دوبل رفعتی و پناهنده از کرمان کار خود را برابر این تیم با برد آغاز کرد.

وی عنوان کرد: در مسابقات بخش انفرادی، اخوان، امیری، منتظری و حجازی، پینگ پنگ بازان قمی موفق شدند در هر ۴ مسابقه با نمایندگان استان کرمان پیروز شوند و با این برد قاطع شکست بازی اول را جبران کنند و امیدوار به ادامه رقابت‌ها باشند.

رئیس هیئت تنیس روی میز استان قم تصریح کرد: بازیکنان باکیفیت و درجه اول تنیس روی میز قم جوان و جویای نام هستند و باید در سطح دسته اول کشور و مسابقات رده‌های سنی مختلف تجربه اندوزی کنند تا توانایی رقابت در سطح اول تنیس روی میز کشور را پیدا کنند با این حال پیشرفت تنیس روی میز قم قابل توجه ارزیابی می‌شود.