تصاویر واگن های لوکس هایپرلوپ دبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، شرکت ویرجین از نمونه اولیه واگن های هایپرلوپی را رونمایی کرده که مسافران را با سرعت ۱۲۰۰ کیلومتر برساعت جا به جا می کنند. برای ساخت هایپرلوپ سازمان حمل ونقل جاده ای دبی با شرکت هایپرلوپ وان متعلق به ویرجین همکاری می کند. این وسیله نقلیه سریع السیر تا ۲۰۲۰ در دبی افتتاح می شود.

به هرحال سازمان مذکور در «ماه نوآوری امارات متحده عربی» این طرح اولیه را رونمایی کرده است.

هایپرلوپ فاصله ۱۴۰ کیلومتری میان دبی و ابوظبی را در ۱۲ دقیقه طی می کند. حال آنکه این سفر به طور معمول ۹۰ دقیقه طول می کشد.

فضای داخلی واگن ها با وجود روکش چرمی صندلی ها و نمایشگرهای نشان دهنده اطلاعات و سرگرمی بسیار لوکس به نظر می رسد. هر واگن برای سفرهای کوتاه و میان مدت طراحی شده و گنجایش ۱۰ نفر را دارد.

پیش بینی می شود این خدمت در هر ساعت حدود ۱۰ هزار مسافر را در دو جهت جابه جا کند.