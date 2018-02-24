همایش «الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین المللی «الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش» صبح امروز (شنبه) به همت انجمن ایرانی دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این همایش حضور یافت و سخنرانی کرد.