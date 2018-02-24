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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۱۱

با حضور ظریف؛

همایش «الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش» برگزار شد

همایش «الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش» برگزار شد

همایش بین المللی «الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش» با حضور وزیر امور خارجه کشورمان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بین المللی «الگوهای نظم منطقه ای در جهان پس از داعش» صبح امروز (شنبه) به همت انجمن ایرانی دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در این همایش حضور یافت و سخنرانی کرد.

کد مطلب 4235190
محمد مهدی ملکی

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