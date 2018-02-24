برای حل معضل آب شرب بجستان باید همه جوانب در نظر گرفته شود

قاسم علی اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت به وجود آمده و نگرانی های مردم بجستان مبنی بر عملیات حفاری در دشت درزاب اظهار کرد: خوشبختانه با بررسی های به عمل آمده و کارشناسی های انجام شده مشکل آب شرب بجستان بدون ورود به دشت درزاب قابل حل است.

وی افزود: با حفر دو چاه در دشت حصارک و منصوری و چهار قله وحفر دو چاه دیگر به صورت موقت مشکل آب شرب قابل حل است هر چند برای حفر چاه موجود اداره آب علت آن را مسدود کردن چاه قبلی و بهره برداری از چاه حفر شده اعلام می کند.

رئیس شورای شهر بجستان اظهار کرد: در هر صورت دو مشکل اساسی که با آن روبرو هستیم یکی قنات که شاهرگ حیاتی مردم هست و سال هاست که مردم از خشکسالی های متمادی رنج می برند و قنات ها شاهرگ حیاتی تامین آب آنان است وکشاورزانی که از کم درآمد ترین اقشار هستند و دیگر اینکه آب شرب شهر با توجه به خسارت های زیادی که به خاطر کیفی نبودن به مردم وارد می شود و بنابراین باید هردوموضوع در کنار هم دیده شود.

وی تصریح کرد: هر دو موضوع باید در کنار هم دیده شود و بهترین و منطقی ترین کار این است که اگر حفر چاه به قنوات ضررو زیانی دارد این ضرر و زیان را جبران و لااقل در افزایش دبی آب کشاورزی و یا کمک بلا عوض به قنوات که هر دو مورد توسط دولت امکان پذیر است در نظر گرفته شود.

علی اکبرزاده افزود: امید است مسئولان با اتخاذ بهترین روش، راهکارمناسب را بیابند که هم رضایت کشاورزان حاصل شود و هم مشکل آب شرب حل شود.

وی در خصوص کیفیت بخشی به آب شرب نیز عنوان کرد: بر اساس طرح پیشنهادی اولین اقدام با اصلاح چاه آب شرب حصارک بهره برداری و شروع خواهد شد و جا دارد از همه کسانی که در این جهت همکاری داشته اند قدردانی شود که یکی از معضلات مهم همشهریان بر آورده خواهد شد.

رئیس شورای شهر بجستان با تاکید بر اینکه همه مشکلات با همکاری و همفکری مردم و خصوصا صاحب نظران قابل حل است افزود: می توانیم با کمک یکدیگر مشکلات را از سر راه برداریم. اگر کمی صداقت حوصله ، تلاش و برنامه ریزی داشته باشیم قطعا مردم نیز قدردان این خوبی ها خواهند بود.