پرداخت بیش از ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان نطنز

محمد رضا مومی اردستانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به شهروندان شهرستان نطنز پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف و سیاست‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) توانمندسازی، خود اتکا کردن و ایجاد اشتغال برای خانواده ها است و خوشبختانه با تسهیلات پرداختی از منابع امدادی و بانکی به خانواده ها، تعداد ۱۵۲ فرصت شغلی ایجاد شده است.

مدیر کمیته امداد نطنز افزود: این نهاد در راستای پایدارسازی طرح‌ها تلاش کرده است ارائه مشاوره های شغلی و نظارت بر آموزش مجریان را در دستور کار قرار دهد تا بازدهی شغل‌های ایجاد شده به حداکثر برسد و تداوم داشته باشد.

وی در پایان یادآور شد: هم اکنون نزدیک به یک هزار و ۴۹ خانوار در شهرستان نطنز از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) استفاده می‌کنند.