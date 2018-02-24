۱۲ درصد از صادرات اردبیل مربوط به تولیدات صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی صبح شنبه در جلسه تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اردبیل تصریح کرد: این سهم در سال های اخیر با افزایش همراه بوده است.

وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۶۵ میلیون دلار صادرات به ثبت رسیده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد یافته است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه این میزان صادرات بیش از ۱۲ ماهه سال گذشته است، ادامه داد: این در حالی است که امسال صادرات سیب زمینی کاهش یافته و صادرات محصولات تولیدی استان با افزایش همراه است.

عاملی به ضرورت توسعه تولید صادرات محور تاکید کرد و بیان داشت: با وجود رشد صادرات همچنان فاصله محسوس با وضعیت ایده آل داریم.

وی با اذعان به اینکه ۹۲ درصد از تولید کشور به بازارهای داخلی متکی است، اختصاص هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جهت حمایت از صادرات در سال آینده را فرصت مطلوبی دانست.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان با ابراز امیدواری جهت تخصیص این مبلغ تصریح کرد: امید می رود سهم استان نیز منجر به رونق صادرات استان شود.