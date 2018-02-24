  1. استانها
رئیس صنعت و معدن اردبیل:

۱۲ درصد از صادرات اردبیل مربوط به تولیدات صنعتی است

اردبیل- رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در سال جاری تولیدات صنعتی، ۱۲ درصد از صادرات این استان را تشکیل داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی صبح شنبه در جلسه تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اردبیل تصریح کرد: این سهم در سال های اخیر با افزایش همراه بوده است.

وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال ۶۵ میلیون دلار صادرات به ثبت رسیده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد یافته است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان با بیان اینکه این میزان صادرات بیش از ۱۲ ماهه سال گذشته است، ادامه داد: این در حالی است که امسال صادرات سیب زمینی کاهش یافته و صادرات محصولات تولیدی استان با افزایش همراه است.

عاملی به ضرورت توسعه تولید صادرات  محور تاکید کرد و بیان داشت: با وجود رشد صادرات همچنان فاصله محسوس با وضعیت ایده آل داریم.

وی با اذعان به اینکه ۹۲ درصد از تولید کشور به بازارهای داخلی متکی است، اختصاص هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان جهت حمایت از صادرات در سال آینده را فرصت مطلوبی دانست.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان با ابراز امیدواری جهت تخصیص این مبلغ تصریح کرد: امید می رود سهم استان نیز منجر به رونق صادرات استان شود.

