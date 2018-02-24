شاپور رجایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قبل از وقوع سیلاب و یا هنگام بروز سیل باید نکاتی مد نظر همه مردم باشد تا شاهد کمترین خطرات و حوادث برای مردم باشیم.

وی با تاکد بر اطلاع‌رسانی لازم به ساکنین منازل ساخته شده در حریم و بستر مجاری جریان آب در محدوده‌های مسکونی شهری و روستایی، افزود: همچنین باید مقاطع آبروها و سازه‌های تقاطعی با ابعاد نامناسب و مخاطره‌آمیز با احتمال طغیان جریان مازاد به معابر شناسایی شوند.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر اضافه کرد: پاکسازی فوری مسیر آبراهه‌ها، کانال‌های دفع آب‌های سطحی، اطراف و دهانه پل‌ها و آبروها از نخاله و حصول اطمینان از باز بودن آنها نیز ضروری است.

وی بیان کرد: از دیگر نکاتی که باید مد نظر باشد، شناسایی و مسدود کردن زیرگذرهای غیر اصولی و خطرناک در بستر رودخانه‌ها در معابر شهری و جاده‌های ارتباطی توسط شهرداری‌ها و اداره‌کل راهداری و پلیس راه است.

رجایی بر شناسایی آبراهه‌های مسدود شده در محدوده شهری و روستایی و بازگشایی آنها در فرصت پیش رو تاکید کرد و گفت: شناسایی و اعلام هشدار لازم به رانندگان وسایل نقلیه به هنگام عبور از آبنماها توسط اداره‌کل راهداری و پلیس راه در جاده‌ها باید انجام شود.

مدیرعامل آب منطقه‌ای استان بوشهر ادامه داد: از دیگر نکات ایمنی در این زمینه می‌توان به ایمن‌سازی و حصول اطمینان از پایداری پل‌های عابر پیاده در محیط‌های شهری توسط شهرداری‌ها و هشدار لازم به عابرین هنگام وقوع سیلاب اشاره کرد.

وی اطلاع‌رسانی و جلوگیری از تجمع و ازدحام جمعیت به خصوص نوجوانان و خردسالان در حاشیه رودخانه‌ها و سازه‌های آبی، کانال‌های آبیاری، سدهای مخزنی و انحرافی و ممانعت از اقدام به گرفتن عکس در مکان‌های غیرایمن را ضروری دانست.