به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی در نخستین گردهمایی فرهنگی آموزشی سازمانهای مردمنهاد فعال حوزه فرهنگی، ورزش کشور که صبح شنبه در اردوگاه فرهنگی تربیتی ایثار کُردان برگزار شد، بابیان اینکه نقش سمنها در توسعه فرهنگی ورزش غیرقابلانکار است، اظهار کرد: همواره درصدد هستیم از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در حوزه ورزش قهرمانی و حرفهای استفاده کنیم.
وی بابیان اینکه خوشبختانه سمنهای جوان و پویا در موضوعات مختلفی در کشور فعال هستند، افزود: با توجه به ظرفیت بالای سازمانهای مردمنهاد در توسعه ورزش کشور نباید از این بخش غافل شد، بدون شک استفاده از ظرفیتهای استانی و تشکلات مردمی در بخش ورزش حائز اهمیت و ضروری است.
معاون ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: سمنهایی که در استانهای مختلف فعال هستند، میتوانند به حوزه ورزش قهرمانی نیز کمک کنند، بدون شک وضعیت مدالآوری پایدار کشورها در ورزش قهرمانی یکی از شاخصههای مهم توسعهیافتگی محسوب میشود.
داورزنی با اعلام اینکه کسب مدال در رقابتهای جهانی و قهرمانی نقش جدی در هویت ملی و تأمین نشاط عمومی ایفا میکند لذا سرمایهگذاری در این بخش موضوع جدی است که به توجهی خاص نیاز دارد، گفت: موفقیت در ورزش قهرمانی تصادفی نیست بلکه به برنامهریزی مدون نیاز دارد.
وی بابیان اینکه در حال حاضر ۱۸ هزار و ۵۰۰ باشگاه در کشور وجود دارد که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را تحت پوشش خود قرار داده است، افزود: این باشگاه بستر فعالیتهای ورزشی در کشور را شکل میدهند.
