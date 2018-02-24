به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد سه جانبه احداث پروژه مسکونی ۶۵۰ واحدی استان قزوین روز شنبه به همت اداره کل اوقاف و امورخیریه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین منعقد شد.

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل در این جلسه‌ که با حضور محمد همتیان مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: به موجب تفاهم نامه بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ۶۵۰ واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قزوین احداث می شود.

وی افزود: تفاهم نامه منعقد شده به منظور پشتیبانی از خانواده های کم درآمد برای خانه دار شدن در سطح استان است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین بیان کرد: ۶۵۰ واحد مسکونی در منطقه اقبالیه، چوبیندر و قزوین احداث خواهد شد که امیدواریم با این کار منشأ خیر و برکت برای مردم و به ویژه قشر کم‌درآمد باشیم.

محمد همتیان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه برای نخستین بار در استان این کار انجام می‌شود کیفیت ساخت و ساز را در اولویت قرار داده ایم.

وی با بیان اینکه سال آینده کلنگ ساخت این واحدها به زمین زده خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری خوبی که صورت خواهد گرفت رضایت مردم از ساخت و سازها موجب استمرار این امر شود.