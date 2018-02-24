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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۰

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین:

۶۵۰ واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قزوین احداث می شود

۶۵۰ واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قزوین احداث می شود

قزوین- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: با انعقاد قرارداد سه جانبه، ۶۵۰ واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قزوین احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرارداد سه جانبه احداث پروژه مسکونی ۶۵۰ واحدی استان قزوین روز شنبه به همت اداره کل اوقاف و امورخیریه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین منعقد شد.

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل در این جلسه‌ که با حضور محمد همتیان مدیرکل بنیاد مسکن استان قزوین برگزار شد، اظهار  کرد: به موجب تفاهم نامه بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ۶۵۰ واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد در قزوین احداث می شود.

وی افزود: تفاهم نامه منعقد شده به منظور پشتیبانی از خانواده های کم درآمد برای خانه دار شدن در سطح استان است.

 مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین بیان کرد: ۶۵۰ واحد مسکونی در منطقه اقبالیه، چوبیندر و قزوین احداث خواهد شد که امیدواریم با این کار منشأ خیر و برکت برای مردم و به ویژه قشر کم‌درآمد باشیم.

محمد همتیان مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قزوین نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه برای نخستین بار در استان این کار انجام می‌شود کیفیت ساخت و ساز را در اولویت قرار داده ایم.

وی با بیان اینکه سال آینده کلنگ ساخت این واحدها به زمین زده خواهد شد، تصریح کرد: امیدواریم با همکاری خوبی که صورت خواهد گرفت رضایت مردم از ساخت و سازها موجب استمرار این امر شود.

کد مطلب 4235259

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