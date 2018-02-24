نمایشگاه «نفایس ایران زمین» در همدان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته گرامیداشت هشتادمین سالگرد تاسیس کتابخانه ملی ایران و با هدف معرفی بخشی از فعالیت های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و به تبع آن مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به مرکزیت همدان، در حوزه نمایشگاهی و اطلاع رسانی، نمایشگاه های «نفایس ایران زمین» و «کتابخانه ملی ایران به روایت اسناد و عکس های تاریخی» به طور همزمان در کتابخانه مرکزی استان همدان دایر شد.

در این نمایشگاه ها ۳۹ اثر از مکاتبات و تصاویر مربوط به آغاز به کار و فعالیت کتابخانه ملی ایران و تصاویری از آثار خوشنویسی بزرگان هنر خطاطی ایران زمین در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه ها که با بازدید رسمی مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان، مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور و جمعی از نویسندگان و تاریخ پژوهان به صورت رسمی افتتاح شد؛ از امروز شنبه ۵ اسفند تا پنجشنبه ۱۰ اسفند در ساعات فعالیت کتابخانه مرکزی همدان پذیرای علاقمندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

برگزاری نمایشگاه سیری در تاریخ بنای آرامگاه باباطاهر همزمان با هفته فرهنگی باباطاهر، نمایشگاه انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، گردهمایی گرامیداشت هشتادمین سالگرد تاسیس کتابخانه ملی ایران و مراسم رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی «فرهنگ عامیانه همدان به روایت میرزا علی اکبر» از جمله برنامه های مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس کتابخانه ملی ایران است.