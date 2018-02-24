غفلت از قانون به فرهنگ تبدیل نشود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی قاصدی صبح شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان اردبیل تصریح کرد: متاسفانه عمده مشکلات بخش تولید به دلیل بی توجهی به قوانین ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: غفلت از قانون تا حدودی به رفتار رایج تبدیل شده اما ضروری است با آگاهی بخشی به جامعه بخش تولید رعایت قوانین را در اولویت قرار دهد.

رئیس کل دادگستری استان با ذکر مثالی به بی توجهی بخش تولید به قوانین مالیاتی اشاره و تصریح کرد: در پی بروز مشکل واحدهای تولیدی و صادرکنندگان به دنبال رفع مشکل از مسیر های دیگر هستند.

قاصدی با اذعان به اینکه بر خلاف برخی شعارهای مطرح شده در سال های اخیر در حمایت از تولید، حمایت ها در وضعیت فعلی عملی شده است، ادامه داد: جهاد واقعی نیز رفع معضلات تولید است.

وی با بیان اینکه در حمایت از تولید همه دستگاه ها باید پای کار آمده و از قوانین تبعیت کنند، متذکر شد: دستگاه قضایی نیز حمایت از تولید را از اولویت های کاری خود می داند.

وی به فعالیت کمیته حمایت قضایی از واحدهای تولیدی اشاره و تاکید کرد: مشکلات واحدهای تولیدی متعددی در این کمیته بررسی و رفع شده است.