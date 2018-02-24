پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر، اظهار داشت: بررسی نقشههای پیشیابی جوی نشان دهنده تقویت تدریجی سامانه بارشی طی امروز است.
وی خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود پدیده غالب طی امروز و فردا در سطح استان، رگبار باران، رعد و برق، وزش تندباد لحظه ای و در برخی نقاط مستعد ریزش تگرگ باشد.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان ابری همراه با بارش باران، گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه ای و در برخی نقاط ریزش تگرگ پیشبینی میشود.
وی افزود: در این مدت جهت باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۶ و گاهی تا بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج ۶۰ تا ۱۲۰ و گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر خواهد بود.
مساعدی ادامه داد: فردا زمان مد اول دریا ساعت پنج و ۲۵ دقیقه، جزر دریا ساعت هشت و ۲۳ دقیقه و مد دوم ساعت ۱۶ و ۱۲ دقیقه خواهد بود.
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