پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان بوشهر، اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی جوی نشان دهنده تقویت تدریجی سامانه بارشی طی امروز است.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود پدیده غالب طی امروز و فردا در سطح استان، رگبار باران، رعد و برق، وزش تندباد لحظه ای و در برخی نقاط مستعد ریزش تگرگ باشد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: برای ساعات آینده آسمان استان ابری همراه با بارش باران، گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه ای و در برخی نقاط ریزش تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت جهت باد غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۱۴ تا ۳۶ و گاهی تا بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج ۶۰ تا ۱۲۰ و گاهی تا ۲۴۰ سانتیمتر خواهد بود.

مساعدی ادامه داد: فردا زمان مد اول دریا ساعت پنج و ۲۵ دقیقه، جزر دریا ساعت هشت و ۲۳ دقیقه و مد دوم ساعت ۱۶ و ۱۲ دقیقه خواهد بود.