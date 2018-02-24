فرایند انصراف یا تغییر اولویت انتخاب متقاضیان عضویت در هیأت علمی

به گزارش خبرنگار مهر، هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، فرایند انصراف یا تغییر اولویت متقاضیان عضویت در هیات علمی موسسات را به شرح ذیل تعیین کرد:

هیات های اجرایی جذب می بایست پس از ابلاغ رای تایید صلاحیت های متقاضیان عضویت درهیات علمی توسط هیات های مرکزی جذب تابعه و پیش از انجام مراحل بعدی اداری مانند اخذ ردیف استخدامی و غیره نسبت به اخذ تعهد خدمت به موسسه متقاضیان عضویت در هیات علمی اقدام کنند.

درصورت امتناع متقاضیان از سپردن تعهد خدمت به موسسه، توسط هیات های مرکزی جذب از کل دوره فراخوان حذف خواهند شد.

در صورتی که متقاضی عضویت در هیات علمی موسسه اولویت انتخاب اول از تقاضای خود پس از تایید هیات های مرکزی جذب و سپردن تعهد خدمت به موسسه مزبور منصرف شده باشد، می تواند جهت تغییر اولویت طبق مصوبه نحوه جذب اعضای هیات علمی متعهد به خدمت موسسات دیگر مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲ آبان ۹۰ عمل کند.

چنانچه متقاضیان عضویت در هیات علمی قبل از صدور رای هیات اجرایی جذب موسسه و تایید هیات مرکزی جذب وزارتین علوم و بهداشت، تقاضای انصراف یا تغییر اولویت انتخاب خود را داشته باشند می بایست طبق فرایند ذیل عمل کنند:

ابتدا انصراف خود را کتبا به موسسه اعلام کرده و سپس تقاضای کتبی خود را مبنی بر تغییر اولویت انتخاب به هیات های مرکری جذب تقدیم کنند.

هیات های مرکزی نیز پس از استعلام انصراف متقاضی از موسسه در صورت صلاحدید نسبت به تغییر اولویت متقاضی اقدام کنند. از تاریخ ابلاغ این مصوبه هیات های مرکزی جذب موظف به درج نحوه انصراف یا تغییر اولویت در تمام فراخوان های بعدی هستند.

پیرو مصوبه هیات عالی جذب اعضای هیات علمی با «عنوان فرایند انصراف یا تغییر اولویت انتخاب متقاضایان عضویت در هیات علمی موسسات» لازم است هیات های مرکزی جذب وزارتین علوم و بهداشت صرفا برای یک بار پرونده متقاضیان عضویت در هیات علمی را بررسی می کنند و تمام امور مربوط به تکمیل پرونده و یا تغییر اولویت ها پیش از تایید نهایی هیات های مرکزی امکان پذیر است.

براساس این گزارش، فراخوان جذب اعضای هیأت علمی برای عموم واحدهای دولتی و غیرانتفاعی از ساعت ۱۲ ظهر روز یکشنبه ۲۹ بهمن ۹۶ آغاز شده و تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۲ اسفند ۹۶ ادامه خواهد یافت.