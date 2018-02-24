کشف بیش از یک تن مواد مخدر در جنوب شرق کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار محمد قنبری اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در راستای مبارزه با سوداگران مرگ از قصد قاچاقچیان برای انتقال مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از مرزهای جنوب شرقی به استان های همجوار مطلع شدند.

وی افزود: پس از هفته ها تلاش و اقدامات شبانه روزی، بامداد امروز ۲ دستگاه خودرو متعلق به اعضای این باند در محورهای فرعی زاهدان شناسایی شده و به طور نامحسوس تحت کنترل قرار گرفتند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: قاچاقچیان مسلح پس از ورود به کمین یگان های عملیاتی پلیس، به صورت مسلحانه با آنها درگیر شده و پس از یک ساعت درگیری مسلحانه، یک قاچاقچی به هلاکت رسید و ۳ سوداگر مرگ نیز دستگیر شدند.

سردار قنبری با اشاره به پاکسازی منطقه درگیری، گفت: ماموران در بازرسی از خودروهای به جا مانده از قاچاقچیان یک تن و ۱۱۵ کیلو موادمخدر شامل ۳۳۱ کیلو مرفین، ۱۰۰ کیلو هروئین، ۴۳ کیلو کراک، ۶ کیلو شیشه، ۲۲۹ کیلو حشیش و ۴۰۶ کیلو گرم تریاک به همراه ۲ قبضه اسلحه کلاش و مهمات مربوطه را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: امروز با اشراف اطلاعاتی پلیس در تمام نقاط استان، هیچ نقطه امنی برای سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت جامعه وجود ندارد.