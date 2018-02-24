درآمد ۲۰ هزار میلیاردی تامین اجتماعی برای درمان کارگران

دکتر کیانوش جهانپور در خصوص مصوبه مجلس برای واریز سهم درمان کارگران به خزانه کشور، به خبرنگار مهر، گفت: برداشت از حق درمان کارگران با این مصوبه البته کماکان در اختیار تامین اجتماعی است، سهم درمان از حق بیمه کارگران به میزان ۹ بیست و هفتم بوده و باید در ردیف مشخصی برای درمان مستقیم و یا غیرمستقیم افرادی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، پیش بینی و هزینه شود و قطعا جامعه کارگری و بیمه شدگان از این حرکت استقبال خواهند کرد.

وی اظهارداشت: پیش بینی می شود برای سال ۹۷ سازمان تامین اجتماعی ۲۰ هزارمیلیارد تومان را صرف هزینه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی کند و مهم این است که هزینه کرد سهم درمان با این مصوبه شفاف تر شده و به موقع انجام می شود.

جهانپور اضافه کرد: تردیدی نیست با اجرای این مصوبه نحوه و کیفیت پرداخت مطالبات مراکز دولتی و خصوصی از تامین اجتماعی ارتقاء پیدا می کند، بنابراین بیشتر هدف هزینه کرد درمان در زمان خود و به هنگام و شفاف مد نظر بوده است و این اقدام برای جامعه زحمتکش کارگری سراسر خیرات و مبرات خواهد بود و شاهد یک اقدام سازنده در جهت اعتماد سازی و درک متقابل بیمه شدگان، بیمه گر و ارائه دهندگان خدمت خواهیم بود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: جهت حرکت همه دستگاه ها، مصوبات و سیاست‌گذاری‌ها باید بسمت ارتقای اعتماد عمومی و شفافیت و نهایتا ارتقای سرمایه های اجتماعی نهادهای متولی یا متصدی سلامت باشد که در این مسیر مجلس گام بلند و ارزشمندی برداشته است.