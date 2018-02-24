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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

سخنگوی سازمان غذا و دارو مطرح کرد؛

درآمد ۲۰ هزار میلیاردی تامین اجتماعی برای درمان کارگران

درآمد ۲۰ هزار میلیاردی تامین اجتماعی برای درمان کارگران

سخنگوی سازمان غذا و دارو پیش بینی کرد سهم کارگران تامین اجتماعی بابت درمان در سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان شود.

دکتر کیانوش جهانپور در خصوص مصوبه مجلس برای واریز سهم درمان کارگران به خزانه کشور، به خبرنگار مهر، گفت: برداشت از حق درمان کارگران با این مصوبه البته کماکان در اختیار تامین اجتماعی است، سهم درمان از حق بیمه کارگران به میزان ۹ بیست و هفتم بوده و باید در ردیف مشخصی برای درمان مستقیم و یا غیرمستقیم افرادی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، پیش بینی و هزینه شود و قطعا جامعه کارگری و بیمه شدگان از این حرکت استقبال خواهند کرد.

وی اظهارداشت: پیش بینی می شود برای سال ۹۷ سازمان تامین اجتماعی ۲۰ هزارمیلیارد تومان را صرف هزینه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی کند و مهم این است که هزینه کرد سهم درمان با این مصوبه شفاف تر شده و به موقع انجام می شود.

جهانپور اضافه کرد: تردیدی نیست با اجرای این مصوبه نحوه و کیفیت پرداخت مطالبات مراکز دولتی و خصوصی از تامین اجتماعی ارتقاء پیدا می کند، بنابراین بیشتر هدف هزینه کرد درمان در زمان خود و به هنگام و شفاف مد نظر بوده است و این اقدام برای جامعه زحمتکش کارگری سراسر خیرات و مبرات خواهد بود و شاهد یک اقدام سازنده در جهت اعتماد سازی و درک متقابل بیمه شدگان، بیمه گر و ارائه دهندگان خدمت خواهیم بود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: جهت حرکت همه دستگاه ها، مصوبات و سیاست‌گذاری‌ها باید بسمت ارتقای اعتماد عمومی و شفافیت و نهایتا ارتقای سرمایه های اجتماعی نهادهای متولی یا متصدی سلامت باشد که در این مسیر مجلس گام بلند و ارزشمندی برداشته است.

کد مطلب 4235296
حبیب احسنی پور

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