ایجاد چهار کمپ در منطقه دنا/ عملیات صعود متخصصین به ارتفاعات

سرهنگ سیروس امان الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به شرایط جوی که در منطقه داریم و جلسه ای که دیروز به مدت ۸ ساعت در فرمانداری دنا انجام شد، طرح ریزی هایی انجام شد که عملیات متوقف نشود و مقرر شد با طرح هایی که داریم از طریق هوایی و زمینی اقدامات عملیاتی انجام شود.

امان الهی ابراز داشت: برای اینکه زمان را از دست ندهیم، احداث ۴ کمپ در منطقه کوه گل به سمت ارتفاعات دنا را در دست داریم که در حال حاضر تعداد ۹ نیروی تیپ ۶۵ و هلال احمر و کوهنوردی در حال صعود به ارتفاعات دنا هستند و آخرین تماس نشان از حضور آنها در ارتفاعات ۳۳۰۰ متری دارد.

وی افزود: ضرورت ایجاد این کمپ ها این است که با توجه به شرایط بد جوی که در منطقه وجود دارد، ما نیاز داریم که یکسری تجهیزات خاص در ارتفاعات مناسب به سمت قله را داشته باشیم.

فرمانده تیپ تکاوران ۶۵ نیروهای ویژه ارتش اظهار داشت: یک بیس کمپ در کوه گل، در ارتفاع ۲۲۰۰ متر یک کمپ، یک کمپ در ارتفاع ۳۲۰۰ متر و در ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ متری نیز آخرین کمپ باید ایجاد شود که بلافاصله پس از پایداری هوا عملیات رسیدن به منطقه سقوط و تخلیه اجساد جانباختگان از منطقه انجام خواهد شد.

امان الهی گفت: تمام تلاش نیروهای ما برای جابه جایی پیکرهاست و همه از این حادثه تلخ ناراحت هستیم و تلاش ما بر این است که این مهم در کوتاه ترین زمان انجام شود.

امان الهی خاطرنشان کرد: خانواده این عزیزان از دست رفته اعلام کرده اند که راضی نیستیم که شخص دیگری در این مسیر آسیب ببیند، اما ما تمام راهکارهای تخصصی را طرح ریزی کرده ایم و حوزه های مختلف پای کار آمده اند و با پایدار شدن شرایط جوی عملیات اصلی در منطقه انجام خواهد شد.

فرمانده تیپ تکاوران ۶۵ نیروهای ویژه هوابرد ارتش گفت: با همت و غیرت نیروها این مهم در آینده ای نزدیک انجام خواهد شد.