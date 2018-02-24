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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

تروریستها در سوریه باز هم به جان هم افتادند

تروریستها در سوریه باز هم به جان هم افتادند

درگیری میان تروریستها در حومه غربی حلب سوریه چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، در جریان درگیری عناصر تروریستی «جبهه تحریر سوریه» و «هیئه تحریر الشام» در منطقه «باتبو» واقع در حومه غربی حلب تعدادی از تروریستها به هلاکت رسیده و شماری دیگر مجروح شدند.

منابع خبری وابسته به تروریستهای «جبهه تحریر سوریه» اعلام کردند که این تروریستها توانستند کنترل روستای «کفر یحمول» واقع در حومه شمالی ادلب را بعد از درگیری با تروریستهای «هیئه تحریر الشام» به دست بگیرند.

گروه های وابسته به تشکیلات تروریستی ارتش آزاد سوریه نیز اعلام کردند که عناصر هیئه تحریر الشام نیروهای این تشکیلات را در منطقه عفرین واقع در حومه شمال غربی حلب هدف قرار دادند.

این نخستین باری نیست که تروریستها در سوریه بر سر تقسیم مناطق تحت نفوذ به جان هم می افتند.

کد مطلب 4235311

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