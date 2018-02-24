به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه ارگان های دریایی با بیان اینکه بندر شهید رجایی مهمترین بندر کشور است گفت: برگزاری این نمایشگاه آخرین برنامه از شورای هماهنگی ارگان های دریایی است و عرصه ای برای ارائه توانمندی های کشور در حوزه دریایی و بندری، حضور شرکت های بین المللی فعال در این حوزه، معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بنادر و سواحل، مذاکره با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه صنایع دریایی و ارتقاء کیفیت نمایشگاه های دریایی است.

وی افزود: یکی از راه های ارتقاء کیفی نمایشگاه های صنایع دریایی، خودداری از برگزاری نمایشگاه های متعدد در این حوزه بوده و قرار است در سال آینده، در سال یک بار یا دو بار نمایشگاه صنایع دریایی برگزار شود.

راستاد با تاکید بر لزوم معرفی شدن نمایشگاه صنایع دریایی ایران در سطح بین المللی و برندشدن آن در میان فعالان صنایع دریایی و بندری جهان اظهارداشت: باید در نمایشگاه های آینده شاهد حضور پررنگ فعالان حوزه دریایی و بندری حداقل در سطح منطقه در نمایشگاه صنایع دریایی کشور باشیم تا فرصتها و توانمندی های دریایی کشور معرفی شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: صنعت دریایی تعمیر و ساخت شناور زمینه اشتغال و تولید گسترده ای داشته و برخی کشورها صرفاً با توسعه صنایع دریایی توانسته اند به جایگاه اقتصادی مهمی در دنیا دست یابند. ضمن اینکه باید از فعالیت در سطح خدمات بگذریم و به تولید در صنایع دریایی ارتقاء یابیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: از همین رو این سازمان قرار است به بخش تولید اهمیت داده و علاوه بر افزایش و ارتقاء سطح کیفی و کمی تولید ناوگان حمل و نقل دریایی، در بخش تولید تجهیزات ساحلی و بندری نیز از قبیل تجهیزات پایانه کانتینری دست یابند که نمونه آن تولید تجهیزات پایانه کانتینری شهید رجایی توسط تولیدکننده داخلی است.

راستاد با بیان اینکه نباید مسیر سالهای گذشته در حوزه ساخت شناورهای تجاری و خدماتی طی شود، اظهارکرد: اگر مشتریان داخلی از سازنده خارجی برای سفارش تولید شناور صرفنظر کنند و به تولیدکننده داخلی انواع شناور و کشتی روی بیاورند شاهد ارتقاء کیفیت و فناوری این صنعت در داخل کشور خواهیم بود.

آغاز توسعه فاز ۳ بندر شهید رجایی از هفته آینده با حضور رئیس جمهور

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به آغاز به کار فعالیت اجرایی فاز ۳ توسعه بندر شهید رجایی از هفته آینده با حضور حسن روحانی رئیس جمهور در بندرعباس اظهارداشت: پیمانکار اجرای این فاز انتخاب شده و هفته آینده آغاز عملیات اجرایی آن کلید خواهد خورد.

به گفته محمد راستاد با افتتاح این فاز ظرفیت پایانه کانتینری بندر شهید رجایی به ۸ میلیون TEU و طول اسکله این بندر نیز به ۱۴۰۰ متر خواهد رسید که به بلندترین اسکله بندری جهان تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد: اجرای این فاز از توسعه بندر شهید رجایی با مشارکت سرمایه گذار داخلی و خارجی بوده و رویکرد ما در توسعه فاز سوم این بندر، ترانشیتی و ترانزیتی (لندلور) خواهد بود. ضمن اینکه پیش بینی کرده ایم تا اپراتورهای قدرتمند خارجی در کنار اپراتورهای ایرانی عملیات پورت اپراتوری این پایانه از بندر را برعهده خواهند داشت.

حمایت از گردشگری دریایی

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در کنار فعالیت های تجاری در بنادر، به دنبال حمایت از شکل گیری زیرساختها، روبناها و شناورهای مدرن دریایی در حوزه گردشگری هستیم.

وی ادامه داد: سازمان بنادر می تواند از محل وجوه اداره شده این سازمان از بخش گردشگری دریایی به خصوص در زمینه حمایت از بسته های گردشگری دریایی، حمایت کند.