برگزاری پنجمین دوره مسابقات قرآنی قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام معصومی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت سلامت دستگاه قضا گفت: سلامت قوه قضائیه در پاکسازی جامعه تأثیر بسزایی دارد.

وی با اشاره به فعالیت های قرآنی در قوه قضاییه گفت: سه سال است که طرح جامعی در قوه قضاییه وجود دارد.

معاون فرهنگ دینی و سازمانی قوه قضاییه افزود:۱۵هزار مخاطب از خانواده قضایی در این طرح وجود دارد و خانواده ها به صورت مشترک قرآن را تلاوت می کنند.

معصومی به برگزاری جلسات قرآنی در شهرهای مختلف اشاره کرد و گفت: آموزش های قرآنی به طرق مختلف از جمله مستقیم و مجازی و آنلاین و به طور تلفنی انجام می شود.

وی ادامه داد: حفظ موضوعی و مفاهیم بیشترین طیف مشارکت کنندگان در مسابقات قرآنی خانواده قوه قضاییه را شامل می شود. امسال پنجمین دوره مسابقات را پشت سر می گذاریم، در هر سال ابتدا در مرحله شهرستانی افراد متقاضی در مسابقات شرکت می کنند که امسال ٨ هزار نفر در بهار ٩٦ در این مسابقات حضور داشتند.

معصومی گفت: در تابستان مرحله استانی برگزار شد که ٩٠٠ نفر در ١٢ رشته برگزیده شدند.

معاون فرهنگ دینی و سازمانی قوه قضاییه گفت: رقابت های خوبی صورت گرفت و از این تعداد بیش از ٨٠٠ نفر به همراه یک عضو خانواده به مشهد اعزام شدند تا در اردوهای آموزشی شرکت کنند.

وی ادامه داد: در پاییز امسال در ٥ منطقه مسابقه برگزار شد و در نهایت ٢٤٩ نفر برای مسابقات کشوری برگزیده شدند.

معصومی گفت: امسال مسابقات در تهران و از سوی دادگستری استان تهران برگزار می شود در حالی که سال گذشته تبریز میزبان برگزاری مسابقات بود.

وی اظهار داشت: این مسابقات هفتم و هشتم اسفندماه در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.