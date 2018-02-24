ورود سازمان بازرسی البرز به موضوع نحوه اخذ مالیات از تولیدکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی مسائل و مشکلات صنایع، اشتغال و امنیت قضایی سرمایهگذاری با موضوع مسائل مالیاتی و مشکلات بیش از ۲۲ شرکت خصوصی با حضور دادستان عمومی و انقلاب کرج، معاونان رئیسکل، مدیران کل دستگاههای مرتبط در دادگستری کل استان البرز برگزار شد. احمد فاضلیان رئیسکل دادگستری استان البرز در این نشست پس از طرح انتقاداتی توسط نمایندگان شرکتها و صنایع تولیدی در مورد نحوه و میزان اخذ مالیات توسط اداره کل امور مالیاتی استان با تأکید بر اینکه پرداخت مالیات امری بدیهی و مرسوم در کشورهای پیشرفته جهان است تصریح کرد: بخش عمده درآمد این کشورها از طریق منابع مالیاتی است و مردم بهراحتی مالیات خود را پرداخت میکنند و دولت نیز خدماتی را در سطوح عالی ارائه میدهد.
وی افزود: درحالیکه در کشورهای پیشرفته فرار مالیاتی یکی از جرائم با سختگیرانهترین مجازات است و افراد در هر جایگاهی مکلف به پرداخت مالیات هستند ولی در کشور ما فرار مالیاتی و دور زدن دولت و ملت در بین برخی به یک مهارت برای فخرفروشی تبدیلشده است.
فاضلیان با تأکید بر جدیت دستگاههای متولی در برخورد با فرار مالیاتی متذکر شد: با توجه به تأثیر پرداخت مالیات در افزایش عدالت اجتماعی و ارائه خدمات عمومی به آحاد مردم، باید همه افراد جامعه اعم از واحدهای تولیدی مالیات خود را برحسب میزان درآمد پرداخت کنند و در مقابل دولت نیز موظف است خدمات مناسبی را به آنها ارائه دهد.
وی با انتقاد از سیستم اخذ مالیات در کشور توضیح داد: سیستمی که امروز از آن برای دریافت مالیات استفاده میشود مبتنی بر روشهای سنتی و قدیمی است و با اجحاف در دریافت مالیات و نابرابری، منجر به کم رغبتی مودیان برای پرداخت مالیات میشود.
رئیسکل دادگستری استان البرز بابیان اینکه هدف فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری حمایت از فعالیتهای تولیدی در چارچوب قانون است گفت: انتقادات تولیدکنندگان به اداره کل امور مالیاتی و استدلالهای مطرحشده میتواند در جلسات مدون و منظم طرح شود و ضمن برطرف کردن ایرادات، به افزایش اعتماد و نزدیکتر شدن نقطه نظرات کمک کند.
وی ضمن درخواست از اداره کل بازرسی استان برای بررسی نحوه اخذ مالیات از تولیدکنندگان و ارائه گزارش به کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، خواستار تشکیل کمیتهای متشکل از مسئولان اتاق بازرگانی استان، شرکت شهرکها، اصناف، اداره کل مالیاتی و بازرسی برای بررسی راهکارهای حل مشکلات شد.
سید مجتبی تقوی مدیرکل امور مالیاتی استان البرز نیز در این نشست خواستار اطلاعرسانی بیشتر به مردم درزمینهٔ هزینه کرد درآمدهای مالیاتی شد و گفت: بخش قابلتوجهی از حقوق پرداختی کارکنان، شهرداریها و خدمات عمومی از محل مالیات تأمین میشود؛ در استان البرز ۹۰ درصد درآمد دولت از محل مالیات است که مالیات بر ارزشافزوده بهصورت کامل صرف امور استانی میشود.
در ادامه این جلسه مشکلات ۲۲ شرکت که به دلیل طی نشدن کامل فرآیندهای قانونی دچار مشکلات حقوقی با جهاد کشاورزی استان بودند موردبررسی قرار گرفت و مقرر شد با طرح مشکلات آنها در کمیسیون جهاد کشاورزی از قضایی شدن پروندهها جلوگیری شود.
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