۷۰۰۰ نفر در جشنواره قرآنی«منهاج» در چهارمحال و بختیاری شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری محسن تقی پور گفت: یکی از شاخص‌ترین امتیازات برگزاری این جشنواره، مردمی بودن آن است، به گونه‌ای که نزدیک به هفت هزار نفر در این جشنواره شرکت کردند که می‌توان این جشنواره را مقدمه حرکت‌های بزرگ قرآنی در استان خواند.

سرپرست اداره امور قرآنی استان با بیان این که تفسیر جشنواره قرآنی منهاج با موضوع سوره «مومنون» علاوه بر چهارمحال و بختیاری در استان خوزستان نیز به طور همزمان برگزار شد، افزود: آزمون های جشنواره قرآنی منهاج با موضوع سوره مبارکه «مومنون» طبق جدول زمان بندی دبیر خانه این جشنواره برگزار شد.

وی افزود: از تاریخ ۱۰ تا ۲۰ مرداد آزمون مرحله شهرستانی رشته قرائت و ۲۶ مرداد نیز آزمون کتبی حفظ این جشنواره در مؤسسات و مراکز قرآنی استان برگزار شد وآزمون مرحله استانی رشته های قرائت و شفاهی حفظ نیز دوم شهریور در مجتمع لاله شهرکرد برگزار شد.

تقی پور با اشاره به این که آزمون رشته تفسیر به صورت همزمان در روز نهم شهریور در سراسر استان برگزار شد، عنوان کرد: در همین راستا کتابچه تفسیر قرآن با موضوع سوره «مومنون» برای نخستین بار در استان به تعداد سه هزار و ۵۰۰ جلد به چاپ رسیده و در موسسات قرآنی استان توزیع شد.

وی تصریح کرد: اختتامیه جشنواره منهاج ۱۵ اسفند همزمان با اختتامیه جشنواره قرآنی کودک و نوجوان و جشنواره مسابقات بسیج در مجتمع لاله شهرکرد برگزار می‌شود.