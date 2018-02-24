ناجا و سیستم قضایی به جد در حال رسیدگی به پرونده اغتشاشگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی درحاشیه اختتامیه سومین جشنواره ایده ها و فرصت ها در جمع خبرنگاران در خصوص حوادث اخیر خیابان پاسداران گفت: همه می دانند که برقراری امنیت در مناسبت ها و موقعیت های اجتماعی ساز و کار خاص خودش را دارد و نیاز به تدبیر، فکر، صبر، مدیریت و هوشمندی دارد .

سردار منتظر المهدی گفت: آنچه که مسلم است همه ی اقدامات برای برقراری امنیت در خیابان پاسداران انجام شد و مهم تر از همه جداسازی صف مردم ازاز اغتشاشگر بود.

وی تاکید کرد: هر آن گاه که ضرب الاجل پلیس به سربیاید و بر شیپور برخورد با مخلان نظم و امنیت دمیده شد هیچ گاه کسی را توان تاب در مقابل با پلیس را نخواهد داشت.

سردار منتظر المهدی گفت: ما و سیستم قضایی کشور به جد در حال رسیدگی به پرونده اغتشاشگران خیابان پاسداران هستیم و منتظر هستیم تا پرونده برای ما و مردم مشخص شود.

معاون اجتماعی ناجا در رابطه با حمل اسلحه توسط ماموران پلیس گفت: این موضوع هم جزو ساز و کارهای برقراری امنیت در مناسبت ها است و اصول خاص خودش را دارد که تک تک آن برنامه ریزی شده است.

وی در رابطه با فیلم منتشر شده از دختری که اقدام به کشف حجاب کرده بود و نحوه برخورد پلیس با این دختر گفت: این موضوع در دست بررسی است.