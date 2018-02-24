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۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۰

سخنگوی ناجا:

ناجا و سیستم قضایی به جد در حال رسیدگی به پرونده اغتشاشگران هستند

ناجا و سیستم قضایی به جد در حال رسیدگی به پرونده اغتشاشگران هستند

سخنگوی نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی و سیستم قضایی کشور به جد در حال رسیدگی به پرونده اغتشاشگران خیابان پاسداران هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی درحاشیه اختتامیه سومین جشنواره ایده ها و فرصت ها در جمع خبرنگاران در خصوص حوادث اخیر خیابان پاسداران گفت: همه می دانند که برقراری امنیت در مناسبت ها و موقعیت های اجتماعی ساز و کار خاص خودش را دارد و نیاز به تدبیر، فکر، صبر، مدیریت و هوشمندی دارد .

سردار منتظر المهدی گفت: آنچه که مسلم است همه ی اقدامات برای برقراری امنیت در خیابان پاسداران انجام شد و مهم تر از همه جداسازی صف مردم ازاز اغتشاشگر بود.

وی تاکید کرد: هر آن گاه که ضرب الاجل پلیس به سربیاید و بر شیپور برخورد با مخلان نظم و امنیت دمیده شد هیچ گاه کسی را توان تاب در مقابل با پلیس را نخواهد داشت.
سردار منتظر المهدی گفت: ما و سیستم قضایی کشور به جد در حال رسیدگی به پرونده اغتشاشگران خیابان پاسداران هستیم و منتظر هستیم تا پرونده برای ما و مردم مشخص شود.

معاون اجتماعی ناجا در رابطه با حمل اسلحه توسط ماموران پلیس گفت: این موضوع هم جزو ساز و کارهای برقراری امنیت در مناسبت ها است و اصول خاص خودش را دارد که تک تک آن برنامه ریزی شده است.

وی در رابطه با فیلم منتشر شده از دختری که اقدام به کشف حجاب کرده بود و نحوه برخورد پلیس با این دختر گفت: این موضوع  در دست بررسی است.

کد مطلب 4235351

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