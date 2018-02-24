۳۶۹ مدیر کنترل کیفیت درواحدهای تولیدی و خدماتی همدان فعالیت دارند

محمد مددی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶۹ نفر مدیر کنترل کیفیت در استان همدان فعالیت دارند، گفت: از این تعداد ۱۹۴ نفر مرد و ۲۰۲ نفر زن هستند که الزامات کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی را پیگیری می کنند.

مددی با بیان اینکه نقش مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی در تامین کیفیت بسیار حائز اهمیت و کلیدی است، افزود: تامین کیفیت در کالاها ضمن اینکه جلب رضایت مشتری و حقوق مصرف کنندگان را به همراه دارد باعث می شود کالای داخلی سهم مناسبی از ظرفیتهای بازار داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد.

وی با بیان اینکه جلوگیری از تولید محصول مغایر با استاندارد مربوطه جزء وظایف مدیر کنترل کیفیت است، عنوان کرد: واحدهای تولیدی و خدماتی باید به منظور ارتقاء علمی مدیران کنترل کیفیت سالانه حداقل ۲۰ ساعت دوره آموزشی متناسب برای آنها برنامه ریزی کنند.

مدیرکل استاندارد استان همدان اظهار داشت: استعدادهای بالقوه و بالفعل نیروی انسانی کشور، مهمترین سرمایه های انسانی و علمی قابل توجه در امر تدوین، اجرا و نظارت بر استانداردها است.

وی با بیان اینکه به کارگیری استانداردها در فعالیتهای کشور به ویژه بخشهای اقتصادی و اجتماعی جامعه نیازمند افرادی آموزش دیده است، گفت: بهره مندی از فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان مجریان استانداردسازی این قابلیت را خواهد داشت تا ضمن کارآفرینی برای آنها میزان مشارکت جامعه در فعالیت های اقتصادی افزایش یابد و استانداردسازی به عنوان کسب و کار در جامعه نهادینه شود.